24sata su postala 'Ambasadori elektroničke glazbe' zbog sjajne organizacije koncerta Scootera

Legende elektronske glazbe Scooter u subotu, 14. rujna navečer oduševili su više od 6000 ravera svojim nastupom u Zagrebu, u sklopu druge večeri prvog Fair Festa. Spektaklom na Zagrebačkom velesajmu dokazali su da techno nikad ne stari. Pod sloganom "Techno is back" njemačke ikone priredile su pravi rave spektakl uz nevjerojatnu energiju, snažne ritmove i spektakularan light show.

I taj je nastup, koji su organizirali 24sata i ImagisEvent, osvojio nagradu 'Ambasador elektroničke glazbe', a bio je nominiran u kategoriji EVENT GODINE za Fair Fest (Scooter). Dodjela nagrada održala se jučer u zagrebačkom klubu Boogaloo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Naš je event bio jedan od šest nominiranih. Scooter je jedan legendarni njemački bend, a Fair Fest je bio pravo ludilo. Drago nam je da je ekipa uživala i da je atmosfera "gorjela". Neću reći da je bilo stresno, no tako se činilo na trenutke, ali uživali smo u svakom trenutku i ponosni smo - rekla je Beatrice Roginić iz marketinga 24sata.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nagrada je pokrenuta 2016. godine i predstavlja prvu i nezavisnu nagradu specijaliziranu za elektroničku glazbu u Hrvatskoj i regiji. Cilj je prepoznati i nagraditi ostvarenja u elektroničkoj glazbi - izvođače, klubove, festivale, emisije i druge aktere scene. Svake godine postoji niz kategorija, u u recentnom izdanju 2025. ima čak 29 kategorija. Glasanje se sastoji od dva dijela, a to su glasanje publike za dio kategorija i žiri za ostale kategorije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A zašto je nagrada važna za elektroničku scenu? Nagrada stvara platformu za umrežavanje, razmjenu ideja i suradnju unutar scene, pomaže u promoviranju domaćih i regionalnih aktera elektroničke glazbe, čime doprinosi razvoju scene u Hrvatskoj i šire. Ujedno, naglašava važnost klubova, festivala i drugih prostora koji su temelj kulture elektroničke glazbe.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Scooter su pred publiku izašli drugi dan sjajnog Fair Festa, a koncert je od prvog trenutka krenuo senzacionalno - osnivač i pjevač H. P. Baxxter se na pozornici pojavio praćen oduševljenim uzvicima i vatrometom uz pjesmu 'Gimme Gimme That Noise'.

Fanove je pozdravio na hrvatskom, a nakon što se vratio na bis dao je i obećanje: 'Vidimo se dogodine'