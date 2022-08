30 godina bez Đurđice Barlović: Htjela je studirati građevinu, ali se proslavila kao pjevačica...

I te godine obitelj Barlović - Đurđica, suprug Ivica i dva sina - Hrvoje i Borna, odmarali su se na Pagu. Svake godine ljetovanja su provodili u unajmljenom apartmanu, odakle bi svako jutro krenuli čamcem u malu uvalu. Tamo bi došli i njihovi prijatelji - još dvije obitelji s djecom, i tu bi ostali do navečer. Bio je 26. kolovoza 1992. kad je Đurđica otišla skijati na vodi, a kad se vratila na obalu, požalila se na bol u grudnom košu. Iako su je u najkraćem roku prebacili u zadarsku bolnicu, liječnici je nisu uspjeli spasiti. Imala je 42 godine.

Rođena je 23. travnja 1950. u Splitu kao Đurđica Milićević. Odrasla je uz mlađeg brata i već kao djevojčica zanimala se za glazbu. Prvi nastup imala je na tad popularnom natjecanju "Djeca pjevaju", a kao tinejdžerica nastupala je u programima Tribine mladih uz tad poznati splitski bend VIS Batali. Ipak, bila je uvjerena da će jednog dana završiti kao inženjerka građevine. Zato je u Splitu i upisala srednju građevinsku, ali glazbu nikad nije zanemarila.

Naprotiv, kako se bližilo kraju srednjoškolsko obrazovanje, tako se sve više posvećivala pjevanju. U to vrijeme njoj je, kao i mnogima u Splitu, pomogao skladatelj i dirigent Đeki Srbljenović, koji joj je savjetovao učenje klavira i gitare. Nakon mature odmah joj se otvorila mogućnost za nastavak profesionalne karijere, i to kao solistica u Batalima. Po završetku škole počinje profesionalnu karijeru, tad već kao solistica popularnog VIS-a Batali, koji je mnogo puta mijenjao postave, ali je kroz taj bend prošlo mnogo poznatih splitskih glazbenika.

Svirali su tu i Josip Radeljak Dikan na bas gitari, Mate Carić kao tenor saksofonist, pa Pavle Kolarov Pajo na solo i ritam gitari, Mirko Petrić Špar na bubnjevima i najpoznatiji od njih - Oliver Dragojević na klavijaturama.

Nakon prilično uspješne karijere u Splitu otišla je u Zagreb. Neko vrijeme nastupala je kao solistica, a tadašnja publika u Jugoslaviji upoznala ju je zahvaljujući nastupu u svibnju 1974. u tad najgledanijoj zabavnoj emisiji "Obraz uz obraz" koju su vodili beogradski glumački bračni par Milena Dravić i Dragan Nikolić.

- Spakiram kofere, kažem roditeljima da idem i eto me u gradu pod Sljemenom. Da sam znala što me čeka, sigurno nikad ne bih mrdnula iz Splita - rekla je u davnom razgovoru s novinarima napola u šali, a napola ozbiljno.

Jer tih godina na glazbenu scenu stigao je bend koji će postati najpopularnija pop grupa u Hrvatskoj. Nakon što je osnivač i bubnjar Novih fosila, Slobodan Momčilović Moka čuo Đurđicu, pozvao ju je u bend, a negdje tih godina dolazi i Rajko Dujmić. Bend od 1974. do 1978. nije objavio nijedan album i tražili su smjer kojim će krenuti, a pravo osvježenje i okretanje suvremenijem popu donijelo je dvoje novih članova - Đurđica s izvanserijskim prepoznatljivim vokalom i Rajko s nevjerojatnim talentom za pisanje hitova.

Tako je 1978. nastao prvi album "Da te ne volim" s kojeg su dvije pjeme postale evergreen - osim naslovne pjesme, to je i "Sanjaj me", a pravi ljetni hitovi koji su se svirali na svim radijskim postajama i izvodili na hotelskim terasama bile su pjesme "Diridonda" i "Neka vali gingolaju svoje barke", s kojom su nastupili na Splitskom festivalu. Album je postigao solidan uspjeh, ali neusporedivo manje nego s idućim, koji je postao platinasti. Objavili su "Nedovršene priče" 1980. i na njemu su bile pjesme "Nikad više staro vino", "Tako je malo riječi palo", "Šuti moj dječače plavi" i "Najdraže moje" i put prema vrhu bio je nezaustavljiv.

Tih godina Đurđica je prvi put postala majka. Sa suprugom Ivicom, stomatologom, dobila je sina Hrvoja. U usklađivanju obiteljskih obveza i brojnih nastupa i turneja Đurđici su pomagale bake. Ivičina majka Magdalena i Đurđičina majka Emica smjenjivale su se u dežurstvima, kako u šali danas to kaže 41-godišnji Hrvoje, također stomatolog. Višemjesečne turneje po SSSR-u i Jugoslaviji, festivali, novi albumi, sve je to u jednom trenutku za Đurđicu bilo previše. Izdržala je takav tempo sve do 1982. i onda je odlučila napustiti bend i krenuti u samostalnu karijeru.

Kako je govorila - obitelj i uloga majke bili su joj važniji od života koji donosi popularnost i slava. Novi fosili su 1983. objavili kompilaciju "Volim te od 9 do 2 (i drugi veliki hitovi)" s najpopularnijim pjesmama koje je s bendom otpjevala Đurđica, koju je iste godine naslijedila Sanja Doležal.

- Odluka o odlasku nije bila jednostavna. Bilo je straha za budućnost, bilo je tjeskobe zbog neizvjesnosti, ali danas vidim da je sve to bilo nepotrebno - rekla je nakon što je objavila prvi samostalni album 1984.

Na pitanje je li odlazak bio neophodan, te godine je rekla da je život s bendom bio intenzivan.

- Bili smo sedam godina zajedno i pokazalo se da je sedma godina bila kritična kao i u braku. Nema tu puno priče. U nekim stvarima se nismo mogli složiti i odlučili smo da svatko ode na svoju stranu - rekla je i dala naslutiti da bi možda i ostala u bendu da su bile drukčije okolnosti.

- Ne, oko vrste glazbe koju je bend izvodio smo se slagali. Nismo se složili na poslovnom planu, a glazba je bila iznimno uspješna, pa je tim veći bio moj strah od izlaska iz benda - objasnila je.

Počela je surađivati s bendom Arbaleta, koji su je pratili na prvim samostalnim koncertima, a onda je dvije godine prikupljala pjesme za samostalni album.

- To je dugo trajalo. Mnogo autora nudilo mi je svoje pjesme, a ja nisam birala po njihovim slavnim imenima nego prema pjesmama koje su mi se svidjele. Sve to je malo drukčije od onog što rade Fosili, ali također komercijalna pop-glazba jer me po tome ljudi i poznaju - rekla je tad.

Priznala je i da je pitala Rajka Dujmića da joj napiše pjesmu za prvi album.

- Rekao je da nema vremena - bila je kratka u odgovoru Đurđica. No nakon toga prvog albuma strasti su se smirile i već na idućem albumu Rajko je bio potsan kao autor na jednoj njezinoj pjesmi, a i Fosili su ponudili suradnju Đurđici. Među mnogim slavnim kompozitorima koji su pisali pjesme za njezine albume bili su i Tonči Huljić, Đorđe Novković, Zdenko Runjić i Vlado Delač.

Obitelj Barlović dobila je 1988. još jednog člana - rodio se mlađi Hrvojev brat Borna. Isprva su živjeli u stanu Đurđičine svekrve Magdalene, a onda su se preselili u četverosobni stan na Jarunu. I oni su ga kupili dugogodišnjim kreditom, pa je Đurđica u jednom razgovoru iz tog vremena rekla da uglavnom žive kao i svi ostali ljudi.

- Radim zimnicu, odlazim na tržnicu da skuham hranu za nekoliko dana ako moram na put i slobodno vrijeme provodim sa suprugom i djecom. Živim puno mirnije negoli kad sam bila u Fosilima jer sama organiziram život i obveze. Jarun je izvrsno naselje za ljude koji imaju malu djecu jer na pet minuta od stana su jezero i duge pješačke staze - rekla je.

Malo njih zna da je Đurđica bila i spretna krojačica. Većinu svoje odjeće za nastupe sama je sašila, pa čak i vjenčanicu u kojoj se udala za supruga Ivicu. I danas tu haljinu njezini sinovi čuvaju kao dragu uspomenu na majku.

U solo karijeri objavila je četiri albuma - 1984. "Đurđica", 1985. "Za tebe ću...", 1986. "Ti si to moje nešto" i 1988. "Da odmorim dušu". Pripreme za peti album prekinula je njezina iznenadna smrt baš na moru kamo je najviše voljela odlaziti. Cijela obitelj obožavala je morske sportove, skijali su, ronili, svaki dan plovili barkom na kupanje koje se pretvaralo u cjelodnevni izlet. Đurđica je opisala kako im prolaze dani kad su na Pagu.

- Godinama se odmaramo na Pagu, valjda već 15 godina. Dakako, privatno kod jedne obitelji. Ujutro isplovimo čamcem u jednu uvalicu, nađe nas se nekoliko obitelji i nema nas cijeli dan. Prethodno se dogovorimo što će tko ponijeti, roštiljamo, kupamo se, a kako ima u uvalici i prirodan izvor vode, zaista nam ništa ne fali i tako se najljepše odmaramo, pa ni ne primijetimo kad prođe mjesec dana - rekla je svojedobno.

I baš tamo prekinuo joj se život u 43. godini. Njezin suprug Ivica, inače stomatolog, odmah je shvatio da njezina bol u grudnom košu nije dobar znak i da je vjerojatno u predinfarktnom stanju, pa su sjeli u gliser s prijateljima i odveli Đurđicu do glavne plaže u Pagu gdje, su je već čekala kola Hitne pomoći. Vozač je do zadarske bolnice stigao za samo 30-ak minuta. Nažalost, i to je bilo prekasno.

