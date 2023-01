50 Cent i Eminem rade TV seriju temeljenu na hit filmu '8 milja'

Glazbenici 50 Cent (47) i Eminem (50) najavili su u Detroitu svoj najnoviji projekt, koji se temelji na filmu '8 milja'. Na taj će način publika još bolje upoznati Eminemove korijene i njegov utjecaj na današnju glazbu.

Film 8 Mile je polu-autobiografska priča o Eminemovu usponu do slave. On je Jimmy Smith Jr, radnik u tvornici automobila koji se bori za uspjeh u krugu underground repera, piše The Daily Mail.

Film je osvojio brojne nagrade, od kojih je najznačajnija ona za najbolju originalnu pjesmu za 'Lose Yourself' na dodjeli Oscara 2003. godine.

Tu su glumili Kim Basinger, Michael Shannon i Anthony Mackie, a male uloge u projektu imali su reperi Xzibit, Proof i Obie Trice.

50 Cent je potpisao niz serija koje su postigle uspjeh te je u nekima od njih glumio.

