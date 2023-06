50 Cent ponovno stiže u Zagreb u sklopu svjetske turneje: Sada s njim dolazi još jedna zvijezda!

Curtis James Jackson III, poznatiji kao 50 Cent (47), održat će koncert 17. listopada 2023. u Areni Zagreb, u sklopu velike svjetske turneje 'The Final Lap Tour'! Nagrađivani reper, televizijski producent i glumac ovom turnejom proslavit će 20 godina od izlaska svog albuma prvijenca 'Get Rich or Die Tryin', jednog od najznačajnijih i najprodavanijih hip hop albuma u povijesti.

Turneja kreće u srpnju u Salt Lake Cityju, 50 Cent će do početka iduće godine posjetiti Ameriku, Veliku Britaniju, Europu i Australiju i održati preko 80 koncerata. Koncert u Zagrebu je jedini njegov posjet regiji na ovoj turneji. Na cijeloj turneji Fiftyja prati njegov veliki prijatelj i još jedan hip hop velikan - Busta Rhymes (51).

Foto: PROMO

Zbog velikog interesa publike, i rasprodanih koncerata u samo par tjedana, u Velikoj Britaniji i Europi dodani su novi datumi, a nedavna 50 Centova izjava kako bi mu ovo mogla biti i posljednja turneja, izazvala je još veću potražnju za ulaznicama.

Foto: PROMO

- Moram se fokusirati na svoje filmske i televizijske stvari i imam još puno drugih stvari koje se događaju iza kulisa, a na kojima moram raditi. Neću više ići na turneje kako sam prije znao. Ali ovaj put se zaista zabavljam i ne osjećam pritisak - rekao je fanovima u svom Instagram Live javljanju. Uz to, pred početak 'The Final Lap Tour' turneje 50 Cent je obećao set listu sastavljenu od 50 pjesama, najvećih hitova i favorita, te onih koje nije izvodio uživo desetljećima.