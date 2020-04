96-godišnji Tarik: 'Koji je virus davne 2020. zaustavio svijet?'

Voditelj kviza 'Tko želi biti milijunaš?', Tarik Filipović (48), nasmijao je pratitelje na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju kojom je pokazao kako bi kviz izgledao 2068.

Pitanje za 200 kuna glasi: 'Kako se zvao virus koji je davne 2020. godine privremeno zaustavio svijet?'.

Ponuđeni odgovori su: Tuborg, Korona, Stella, Heineken, a Tarik je sebe prikazao kao dosta starijeg, odnosno 96-godišnjaka, koliko bi tada imao godina.

Inače, kviz 'Tko želi biti milijunaš?' zbog pandemije korona virusa privremeno se neće snimati.

No, to nije jedina emisija čija su se snimanja prekinula zbog COVIDA-19. 'Potjera', 'Zvijezde pjevaju', 'Plodovi zemlje', samo su neke od emisija čija su snimanja odgođena do daljnjega.

- Emisije 'Potjere' emitirat će se do 2. travnja, a 'Milijunaša' do 30. travnja. Kako sada stvari stoje, pretpostavljamo da nam do kraja sezone slijede reprize. Naime, zasad je nemoguće organizirati nova snimanja dok traju mjere najstrožeg socijalnog distanciranja. U tom smislu naravno da je važno zaštititi ljude koji rade na tim projektima, ali još je važnije osigurati stopostotnu sigurnost natjecateljima - rekli su nam ranije s HRT-a.

