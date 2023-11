Aco Pejović o prijatelju Modriću: 'Skupa pjevamo karaoke sve do ranog jutra! Voli i moje pjesme'

Aco Pejović (51) jedan je od omiljenijih izvođača u regiji, a posebnu ljubav uživa kod hrvatske publike. U veljači je održao rasprodani trosatni koncert u Areni Zagreb, a u kojoj će opet zapjevati za Dan zaljubljenih 14. veljače iduće godine. Prije toga, u prosincu ga čekaju dvorane u Osijeku i Rijeci.

U razgovoru za 24sata, otkrio je kako uz mnoge obveze pronalazi vrijeme za obitelj, kako izgledaju druženja s Lukom Modrićem (38) i vidi li sebe kao nasljednika Tome Zdravkovića.

Vraćate se u Arenu Zagreb nakon svega godinu dana. Čime vas je osvojila zagrebačka publika?

Ono što ide dobro ne treba mijenjati i kvariti. Prošli put je zaista bilo vrhunski. Moja želja je bila da to ponovimo. Mislim da je na obostrano zadovoljstvo, i publike i mene.

Kako ste proslavili uspjeh nakon velikog koncerta u Areni?

Otišao sam s prijateljima do jednog lokalnog kluba. Bili smo do kasnih jutarnjih sati. Tu sam otpjevao još nekoliko pjesama s jednim sjajnim bendom. Baš sam bio sretan.

Foto: Dušan Petrović

Vaša kuma i kolegica Aleksandra Prijović u prosincu će na istom mjestu održati pet koncerata. Je li vas iznenadio njen uspjeh?

Pa nije me iznenadio jer znam koliko ulaže karijeru. Iznenadilo nas je jedino, kao i nju, baš pet arena. U smislu da to nikad nitko nije napravio i proteći će još vode Savom i Dunavom da to netko ponovi. Ponosan sam i sretan zbog njenog uspjeha, to dođe nakon svih godina ulaganja i ovo je nagrada za rad i trud.

Jednom ste rekli da ne napuštate dom bez prstenja. Donosi li vam ono sreću?

(haha) Ne, nego sam nekako navikao još kao klinac kad smo počeli slušati rock and roll. Otad nikad više nisam bio na ruci bez prstenja. Ne mislim da mi to donosi sreću, nisam od onih praznovjernih. Više volim vjerovati u Boga. Oni su samo dio nakita kojeg volim nositi.

Foto: Dušan Petrović

Vjerujem da imate mnoštvo obožavateljica. Stižu li vam njihove poruke i pisma i što supruga kaže na to?

Telefonske poruke su nova pisma. Ima svega, naprosto to je nešto neizbježno. Supruga na to gleda kao dio posla, 'oguglala' je. Često čitamo te poruke. Ima i dragih i nepristojnih. Sve je to sastavni dio ovog posla.

Puno ste na putu, nastupate jako često. Kako nadoknađujete vrijeme s obitelji?

Trudim se da imamo to neko vrijeme i da ga provodimo zajedno. Volim skijanje, uvijek kažem da bih dao pet ljeta za jednu zimu. Nisam ljetni tip. Ali jako volim more u Hrvatskoj. Ove godine sam bio sedam dana i to je sjajno, brodom od otoka do otoka.

Sa suprugom Biljanom imate tri kćeri. Kako one gledaju na mega popularnog tatu?

One su van svega. Najstarija je završila investicijsko bankarstvo u Madridu. Srednja je doktorica, sad je na specijalizaciji za plastičnog kirurga. Najmlađa završava četvrti srednje i ide na arhitekturu, možda u Milano, vidjet ćemo. Nisam dozvolio da budu dio estrade zato što mislim da je to jako težak posao za ženu. Super je što su otišle u nekom drugom pravcu, njih to ne zanima. One su svakako ponosne na mene i majku svoju. Nisu medijski eksponirane, od samog starta smo se trudili da ne budu po medijima i društvenim mrežama. Ponosan sam na to. Nitko ne može s njima ispirati usta.

Foto: Dušan Petrović

Obiteljski ste prijatelj s Lukom Modrićem. Kako izgleda druženje s jednim od najboljih nogometaša na svijetu?

Luka je veliko srce, to je bratska ljubav. Zaista ima divnu obitelj i volimo se podružiti u njihovom domu. Luka je nabavio karaoke pa pjevamo do ranih jutarnjih sati. A u međuvremenu sam saznao da on s obitelji voli slušati moje pjesme.

Koja mu je vaša najdraža pjesma?

Mislim da on najviše voli 'Sve ti dugujem', to je ono 'ja svojim morem plovim, putujem'.

Foto: Instagram

Tijekom tri desetljeća na estradi, izbjegavali ste sukobe i skandale. Kako ste uspjeli očuvati sebe?

Trudio sam se da novinarima ne dam povoda, da ne dam priliku. Nikad se ne zna, ako netko želi može vam napakostiti. Trudio sam se da budem korektan i fer prema svima. Sve ove godine sam opstao i izdržao da me što manje ima. Ako imam nešto pričati i da postoji povod, onda ćemo sjesti i razgovarati. Ako nemam, ne vidim razlog za to. Izbjegavam fotografe i slikanja. Netko gradi karijeru na skandalima, ja sam izabrao mirniju priču da me nema i gledam svoja posla.

Foto: Dušan Petrović

U posljednje vrijeme, jako vas je obilježio film 'Toma' za koji ste otpjevali pjesme Tome Zdravkovića. A mnogi su vas i usporedili s legendarnim pjevačem.

Ja osobno to ne volim, jer, Toma je jedan i jedini. Ne može nikad nitko to raditi kao što je on radio. Ja sam se samo za potrebe filma potrudio da koliko-toliko tu emociju i boju glasa dam, ali on je jedinstven. Niti se želim uspoređivati, niti bih htio da netko priča. Ja sam ja, imam svoje ime i prezime, svoje pjesme i način izvođenja. Ako u nekom trenutku malo podsjećam ili ta boja, to je samo plus za mene. Naravno da sam sretan što sam dio te priče jer je to zaista za mene jedan veliki umjetnik i pjevač. Naklon do poda za tog čovjeka koji je ostavio ozbiljan trag.

Najveći uspjeh iz filma ostvarila je pjesma ‘Ponoć’ i mnogi misle da je to Tomina pjesma.

Ponoć je autorska pjesma Željka Joksimovića, nije ju Toma napravio i otpjevao. Nastala je za potrebe filma i kasnije pripala meni.

A koja vam je Tomina pjesma najdraža?

Cijeli opus mi je drag, ima dosta pjesama koje se vezuju za neke događaje u njegovom životu. Kad pomisliš koliko su te pjesme iskrene, nekad surove, na sve to što se događalo u njegovom životu, onda ih drugačije doživljavaš jer znaš zašto su napisane. Mnoge je napisao zbog tih raznih događaja. Kad je izgubio jednu od najvećih ljubavi iz Tuzle koja je umrla, a on nije znao pa je napisao pjesmu. Najviše od svih volim ‘Čekaj me ja ću sigurno doći’. Ta je za sva vremena.

Svoj posljednji album objavili ste 2015. godine. Pripremate li nešto novo kad je u pitanju diskografija?

Nedavno sam konačno dobio vrhunsku pjesmu od Željka Joksimovića. Hvala mu. Bitna mi je bila ta jedna koja će povući sve za sobom. Malo tko kupuje albume više, sad čuješ neku koja ti je bitna, a ostalo čuješ ili ne. Treba mi album, Željko je napravio tu jednu, imam ih još 10 koje sam spremao 4-5 godina u nazad. Mislim da će izaći prije 14.2., da ga proslavimo i preslušamo uživo u Areni.