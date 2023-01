Aco Pejović: 'Želim da iz Arene svi izađu sretni, ali i umorni od pjevanja, plesa i lijepih emocija'

Da bi postao zvijezda moraš imati 'ono nešto', a da bi postao velika regionalna zvijezda moraju ti se posložiti baš sve kockice. Svaki san može se ostvariti pa će tako pjevač Aco Pejović (50) u subotu 11. veljače uoči Valentinova po prvi put nastupiti u zagrebačkoj Areni.

Foto: PROMO

Za popularnim pjevačem narodne glazbe koji već godinama nastupa diljem regije po brojnim dvoranama, slavu je potvrdio nedavno kad je publika 'poludjela' za njegovim glasom i pjesmama koje je otpjevao u regionalnom filmskom megahitu 'Toma'. Aco je otpjevao sve pjesme za soundtrack filma 'Toma', koji je poharao prošle godine kinodvorane u regiji i srušio sve rekorde gledanosti.

I njega je osobno dirnuo film o životu legende narodne glazbe, s kojim ga mnogi obožavatelji i poistovjećuju. Cijenio je pokojnog Zdravkovića, a kako je priznao poslije - 'Tomu' je pogledao više od deset puta. Upravo to iskustvo u filmu Dragana Bjelogrlića smatra lijepom krunom uspješne karijere koja traje više od 30 godina, a malo tko joj se nadao. Koncert u zagrebačkoj Areni jedva čeka.

Foto: PROMO

- Zagreb je grad koji me uvijek dočekivao s osmijehom. Gdje god bih krenuo, netko bi me potapšao po ramenu, stisnuo ruku u znak dobrodošlice; iz automobila pojačao glazbu kako bi mi dao do znanja da sluša moje pjesme... I svi ljudi koje ovdje sretnem, uvijek mi se osmjehuju. Važno mi je da svatko iz Arene ode kući sretan. I umoran od pjevanja, plesa i lijepih emocija. Preuzbuđen sam i jedva čekam taj dan 11. veljače - poručuje umjetnik kojega slušaju i mlađi i stariji, a nije tajna ni da je omiljeni pjevač našim nogometašima Luki Modriću i Dariju Srni.

Foto: PROMO

Na upit u čemu je tajna njegova uspjeha, Aco odgovora kako nema nikakve tajne nego da ako doista u nešto vjeruješ i to želiš, možeš uspjeti vjerujući u sebe. Posljednjih je mjeseci pjevač odradio niz koncerata na stadionima i u dvoranama diljem regije, a ovom koncertu za sve zaljubljene posebno se raduje jer će mu to biti prvi takav u Hrvatskoj. Uživo će izvesti popularne hitove poput 'Da si tu', 'Sjeti me se', 'Oko mene', 'Godina i jače', 'Poplava', ali i duet sa Suzanom Branković 'Ponoć' te razne hitove Tome Zdravkovića, poput pjesme 'Ljiljana'.

Foto: PROMO

