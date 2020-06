\u00a0

Trenutak zavr\u0161nice showa. Dosada sam smatrao da je slika glupa, ali kako vrijeme odmi\u010de, kao da su nas u tom trenutku pitali; dali ste vi spremni za sve, \u0161to vas \u010deka u 2020-oj...\ud83d\ude02\ud83d\ude02\ud83d\ude02





A post shared by Adam Kromer (@kromer.adam) on Jun 8, 2020 at 8:06am PDT