Adam i Goga: 'Nismo očekivali da će tako brzo doći trudnoća'

Iako se u showu 'Brak na prvu' nisu mogli čuti izljevi ljubavi jer su najglasnije bile svađe, Gordana Marelli i Adam Kromer pronašli su dodirne točke i zaljubili se, iako ih stručnjaci nisu spojili u eksperimentu. Goga je sada trudna, ali vjenčanjem se trenutačno ne zamaraju o čemu su pričali za RTL Exkluziv.

- Nije nam to sad nikakav prioritet. Osim toga, ove godine se toliko toga izdogađalo da ima vremena - rekla je Gordana, a Adam se nadovezao:

- Mislim da se nama u ovih sedam, osam mjeseci toliko toga izdogađalo što čovjek možda za dva života ne bi prošao, tako da sad evo, malo ćemo se primiriti.

Sve je išlo u neobičnom smjeru pa se tako nastavilo i s trudnoćom, pojasnila je Goga. Prvo je za prinovu doznala, dakako, ona sama, a Adamu je odmah javila.

- Nismo očekivali da će se to jako brzo dogoditi, ali sretni smo i veselimo se. Spol smo saznali, ali ne bismo htjeli ni ime ni spol ni vrijeme otkriti, sve će se saznati na vrijeme - govorili su golupčići.

Sve je počelo s dugim razgovorima, ispričali su. Imali su odličan prijateljski odnos, a kad je Adam vidio da između njega i Nikoline neće biti ničeg, otišao je s Gordanom na kavu. To što su dugo pričali i tema je uvijek bilo, bio mu je znak da je ona 'ta'.

- Ono prvo što sam uočila kod Adama bila je dobrota. Mene treba nekad spustiti jer sam dosta impulzivna, a ona je baš kvalitetna osoba. Slažemo se, volimo putovanja, boraviti u prirodi... - rekla je Goga, a Adam je istaknuo da je on kod nje uočio toplinu. Sviđa mu se što imaju puno zajedničkih interesa pa je sve ovo dalje što im se događalo bila samo nadogradnja odnosa.

Adam se preselio Gordani u Zagreb i ostavio vinograd. Njegovoj sestri na prvu se Nikolina nije dopala, a ona je sad ispričala kako nema ništa protiv toga što su Goga i Adam zajedno i čekaju dijete.

- Ljudi se vole, našli su se. Dapače, Dejan je nešto osjetio, da ima nešto među njima, a meni je drago zbog njih i idemo dalje. Cijeli show je da se zaljubimo, ali mogli su na ljepši način priopćiti vijest Dejanu i meni - rekla je Nikolina. Prozivali su je zbog britkog jezika, ali ona ističe kako je kritike ne diraju.

- To je mišljenje tih ljudi, ne poznaju me i ne shvaćaju da bih u vanjskom svijetu drukčije reagirala, to je život - zaključuje i dodaje kako je ostala u odličnom odnosu s Valentinom, koju je poznavala kratko i izvan showa, ali su se u showu dodatno sprijateljile. Show će joj ostati u lijepom sjećanju jer je stekla novo iskustvo, a otkrila je da je još 'single'.

- Još uvijek sam sama, uživam u tome. Veliko iskustvo mi je ovo bilo i radit ću na svom privatnom životu sad, ne vidim se više na malim ekranima - rekla je za kraj Nikolina.