Prva sezona showa “Brak na prvu” je, baš poput ovogodišnje, iznjedrila jednu pravu ljubav. Iako eksperti nisu spojili Gordanu Marelli (38) i Adama Kromera (34), oni su se zaljubili tijekom snimanja, a sad su u braku i stiže im drugi sinčić u Zadru, gdje žive.

- Dvije godine su prošle od početka snimanja reality showa i zapravo ni mi još ne vjerujemo koliko se naš život promijenio od tog trenutka. Oboje smo htjeli životne promjene i ljubav. Kako kažu: ‘Pazi što želiš jer bi ti se moglo ostvariti’, nama se upravo to i dogodilo - priča nam Adam.

POGLEDAJTE VIDEO O GOGI I ADAMU:

U “Braku na prvu” nisu imali vjenčanje, ali su to nadoknadili nakon showa. Ljetos su izrekli sudbonosno “da” na pješčanoj plaži, pred tridesetak najbližih ljudi.

- Vjenčanje je bilo baš kako smo sanjali i priželjkivali. Htjeli smo nešto drugačije, opušteno i jednostavno. Sve smo sami organizirali i pripremili, bilo nam je savršeno - otkrio nam je Adam.

Prvi sinčić Noel stigao im je u kolovozu prošle godine, a Goga je sad ponovno trudna. Za dva i pol mjeseca rodit će im se drugi sin te kažu kako su se odlično snašli u ulozi roditelja.

- Oboje brinemo podjednako o djetetu, podrška smo jedno drugom i uskačemo kad treba. Imamo slične poglede na odgoj i sve što ide uz to i baš se nekako lijepo nadopunjujemo. Pa kad nam već tako dobro ide, odlučili smo se na još jednu bebu - kaže nam Goga i dodaje kako još nisu sigurni kako će nazvati drugog sina.

- Noel je još premali da shvati da mu stiže braco, ali smo uvjereni da će mu biti super, jer će se imati s kim poigrati. Naravno nakon početnog šoka da nije više sam u centru pažnje - smatra Adam, koji se iz rodnih Zmajevaca u Baranji s Gogom preselio u Zadar, kako bi bili što bliže njezinu sinu iz prvog braka.

- Nedostaje mi jako Baranja. Ipak sam tamo odrastao i živio do showa. Rado idem tamo kod svojih nekoliko puta godišnje. Nažalost, trenutačno situacija tamo nije takva da bih se vraćao živjeti s dvoje djece, pa ostaje kao oaza mira, gdje se idemo opuštati - kaže.

U Zadru se vratio svom starom poslu, vinogradarstvu, koji ga najviše ispunjava.

- Vodim vinogradarstvo u jednoj velikoj firmi. U Zadru mi je lijepo jer sam oduvijek htio živjeti na moru. Svježi zrak, priroda, more i toplija klima mi najviše odgovaraju - priča nam Adam.

Njegova supruga Goga je Zagrepčanka i često se, kaže, sjeti svoje Knežije.

- Najviše mi fale prijateljice, s kojima se sad puno manje viđam, ali se i dalje čujemo redovito. Nama je za obiteljski život ugodnije u manjem gradu zbog sporijeg tempa života, manje stresa i više sunca. Tako da ne razmišljamo o povratku - kaže Goga, koja je trenutačno na porodiljnom dopustu.

- Bavim se isključivo Noelom jer još ne ide u vrtić. Najljepši i najteži posao - zaključila je.

Iako je prikazivanje prve sezone “Braka na prvu” završilo prije godinu i pol, gledatelji i dalje prepoznaju Kromere gdje god se pojave.

- Ne možemo vjerovati da nas još zaustavljaju ljudi. Gdje god smo bili od otoka, Istre, Baranje ili Zagreba svugdje nam čestitaju i imaju riječ podrške. Baš nam to puno znači - priča nam Adam.

U showu su ga eksperti spojili sa Zagrepčankom Nikolinom Tutić (31), no u posljednjoj epizodi je priznao kako je u vezi s Gogom, koja je bila u “braku” s Dejanom Vukobratovićem (39).

- Ne bih ulazio u spajanje parova jer sam odmah shvatio da je to show. Kad bi bilo sve idealno među parovima, ne bi bilo zanimljivo za gledatelje. Mi smo se našli dijelom zbog nezadovoljstva partnerima koje smo dobili te na neki način mogu biti sretan ekspertima na odabiru - smatra Adam, a Goga se složila s njim.

- Ovdje se prvenstveno radi o zabavnom showu. Da se svi parovi sretno spoje i kroz cijelu sezonu guguću i govore kako su sretni, tko bi to gledao i komentirao?! Nitko. Gledatelji vole dramu, napetost i svađe, pa se nekako to najviše potencira i prikazuje publici, uostalom to podiže gledanost - zaključila je.

U emisiji ih je najviše povezao razgovor jer su se međusobno tješili i jadali jedno drugom.

- Slični interesi, životni stil i lakoća komunikacije su bili prvi znakovi. Bili smo podrška jedno drugom tijekom snimanja i tu smo se zapravo sprijateljili. Iz prijateljstva se rodilo nešto više kako se približavao završetak snimanja - kaže Adam.

S njim se slaže i supruga.

- U nekim teškim trenucima podrška i razumijevanje vam znače sve. A privukao me je cijeli paket, jednostavno smo se našli. Kad vam netko odgovara, osjećate tu neku neopisivu povezanost kao da se poznajete cijeli život. I stvari idu prilično glatko i jednostavno - tvrdi Goga.

Smatra da se par ne može dovoljno upoznati u kratkom periodu i da ne treba brzati s ljubavnim izjavama.

- Ja sam izašla ranije iz showa i jedva sam čekala da završi snimanje kako bismo se mogli bolje upoznati i vidjeti ima li tu nečeg ili nema - kaže.

- Prijava u show je bila zapravo izlazak iz zone komfora. Ali sve se preokrenulo od početka snimanja i za nas je show bio nezaboravno iskustvo koje bismo svakako ponovili - poručio je Adam.

Nije ostao u kontaktu s kandidatima iz showa, a Goga nam kaže da se ponekad čuje s Nadijom i Valentinom preko društvenih mreža.

Oboje su pratili novu sezonu “Braka na prvu”, a Goga je zaključila da je puno lakše gledati kad sami ne sudjelujete.

- Meni su najdraži par Andrea i Mislav. Još bih izdvojila i Kristijana i Ivonu, iako mislim da nisu najsretnija kombinacija u ljubavnom smislu. Kandidat koji mi se nikako nije svidio je Cigla, zbog ponašanja prema Kristini - ispričala je Goga.

- Nova sezona je bila zanimljiva. Andreja i Mislav su bili favoriti, iako sam i ja sumnjao u njih u jednom trenutku, da ne može biti tako bajkovito. Ivona i Kristijan su super par, ali su bili nezreli i neiskusni pa si nisu pružili šansu. Žao mi je Kristine koja je došla otvorena srca. A Edin i Sanela su zapravo par gdje se znalo da neće dugo trajati - zaključio je Adam.

Sudjelovanje u showu, kaže, ne bi preporučio svakome.

- Tu su kamere, stres, snimanja dok ste 24 sata s nepoznatom osobom. Znalo je biti dosta naporno i frustrirajuće. Tko nije psihički jak, bolje da se ne prijavi. Upoznavanje novih ljudi, suočavanje s javnim nastupom te promjene koje su se dogodile bile su pozitivne strane kod mene - smatra on.

Goga misli kako sve ovisi o očekivanjima.

- Ako netko u startu očekuje bajku i princa na bijelom konju, može se samo razočarati. Nema toga, ne može vam nitko naći savršenu osobu za vas. Tko želi novo iskustvo i bolje upoznati sam sebe, neka proba. Kao što se pokazalo, kad najmanje očekujete, događaju se najljepše stvari - uvjerena je.

Iako bi mnogi sigurno rado gledali Kromere u nekom novom televizijskom angažmanu, Adam ističe da su sad fokusirani isključivo na dolazak prinove.

- Još smo otvoreni za sve opcije, ali životni prioritet, uz djecu, nam je kućica s golemim vrtom i zelenilom. Ja se vidim u još nekom televizijskom angažmanu jer mi je sve to bilo pozitivno iskustvo. Goga je sad trudna pa su njoj misli na nekim drugim stvarima - objasnio je.