NA GRADSKOM STADIONU
Adi Šoše i Prljavo kazalište stižu u Veliku Goricu na VG Mini Fest!
Velika Gorica postaje domaćin novog glazbenog događaja. Prvi VG Mini Fest održat će se 12. i 13. rujna na Gradskom stadionu Velika Gorica, a program oba dana počinje od 17 sati. U petak 12. rujna u Veliku Goricu dolazi jedan od najtraženijih izvođača regije, Adi Šoše.
Dan kasnije, 13. rujna, dolazi Prljavo kazalište, bend koji je obilježio generacije hitovima poput 'Heroj ulice' i 'Crno-bijeli svijet'.
- Uz vrhunsku glazbu čeka te i bogata ponuda hrane i cuge, a atmosferu dodatno diže DJ Bozma! - navode organizatori iz Triton Eventsa.
Ulaznice su dostupne preko sustava Eventim.
