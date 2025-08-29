Obavijesti

NA GRADSKOM STADIONU

Adi Šoše i Prljavo kazalište stižu u Veliku Goricu na VG Mini Fest!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: promo

Adi Šoše i Prljavo kazalište, hrana, cuga i DJ Bozma garantiraju lud provod. Ne propusti ovaj spektakl 12. i 13. rujna na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici

Velika Gorica postaje domaćin novog glazbenog događaja. Prvi VG Mini Fest održat će se 12. i 13. rujna na Gradskom stadionu Velika Gorica, a program oba dana počinje od 17 sati. U petak 12. rujna u Veliku Goricu dolazi jedan od najtraženijih izvođača regije, Adi Šoše.

Foto: promo

Dan kasnije, 13. rujna, dolazi Prljavo kazalište, bend koji je obilježio generacije hitovima poput 'Heroj ulice' i 'Crno-bijeli svijet'. 

Foto: promo

- Uz vrhunsku glazbu čeka te i bogata ponuda hrane i cuge, a atmosferu dodatno diže DJ Bozma! - navode organizatori iz Triton Eventsa.

Ulaznice su dostupne preko sustava Eventim

