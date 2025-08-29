Adriana Ćaleta-Car ljuta zbog odluke dubrovačkih vlasti: 'A možemo li još što zabraniti?'

Adriana Ćaleta-Car (33) žestoko je reagirala na novu odluku dubrovačkih vlasti. Naime, suprugu Duje Ćalete-Cara (28) razljutila je zabrana sjedenja na stepenicama u samoj jezgri grada. Tim se povodom diplomirana pravnica oglasila i na svojim društvenim mrežama, a u objavi su označeni službeni profil Grada Dubrovnika, ali i dubrovački gradonačelnik Mate Franković.

Foto: Instagram

- Možemo li još što zabraniti? Umjesto da putujete po svijetu, vidite što je turizam i donosite novitete Gradu da napredujemo. Da nam se dive u svijetu. Da nam se gosti vraćaju i odlaze kući puni dojmova. Vi sjedite i razmišljate što još možemo zabraniti turistima, od kojih živimo i zbog kojih i jesmo Grad koji jesmo - započela je Ćaleta-Car.

- Ne znam odakle vam više dolaze ideje? Živimo od turizma, a svaka nam je godina lošija i lošija upravo zbog ZABRANA. Svi međusobno pričamo, a nitko da se digne i pita, dokle? Uništavamo kulturnu baštinu ako netko sjedne na skaline??? Pa što bismo onda, i hodali po toj istoj kulturnoj baštini? Zatvorimo vrata i na Pilama i na Pločama da nitko ne hoda. Da nitko ne sjedi. Da nema muzike. Da ne vučemo kofere. Jednostavno, da nema turista! I neka onda bude grad za građane. Pričate svake godine o brojkama i o tome kada je stigao prvi milijunski putnik. Uvedimo još niskotarifnih letova, pa neka taj milijunski dođe mjesec dana ranije, ako je to jedino što nam je bitno. Ali, to nije TURIZAM. I ovo nije Grad kakav Dubrovnik može i treba biti - poručila je Adriana.

- Najljepši grad na svijetu s najlošijom ponudom na svijetu. Naplatimo im još i zrak koji dišu u Dubrovniku, a ne dajmo im ništa zauzvrat. Bravo, Gradska uprava. Predivna slika Dubrovnika u svijetu - zaključila je pravnica.

Inače, Adriana je jedna od najpraćenijih domaćih WAGsica, a na Instagram profilu je prati više od 100 tisuća obožavatelja. Rođena je u Rijeci, a odrasla je u Dubrovniku. Ona i suprug Duje nerijetko plijene pozornost javnosti. Nedavno je pravnica privukla pažnju kada se pojavila vijest da će pratiti Duju u San Sebastianu, gdje će on iduće sezone igrati u Real Sociedadu.