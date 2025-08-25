Adriana Ćaleta-Car posvetila je poseban trenutak svojoj majci: Objavila je emotivnu poruku

Adriana Ćaleta-Car (28) emotivnom objavom iznenadila je svoje pratitelje. Naime, supruga hrvatskog reprezentativca, Duje Ćalete- Cara (28), na svojim je društvenim mrežama čestitala rođendan svojoj majci. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira s majkom i sestrom Antonelom, a sve su blistale u večernjem izlasku ispred prepoznatljive dubrovačke kulise.

Foto: Instagram

'Najboljoj na svijetu happy birthday, Mamma', napisala je Adriana, uz što stoji i posebno bijelo srce.

Inače, Adriana je jedna od najpraćenijih domaćih 'WAGsica'. Ona i Duje nerijetko plijene pozornost javnosti. Bračni par često se seli, a nedavno su privukli pozornost kada je izašla vijest da će diplomirana pravnica Duju pratiti u San Sebastianu, gdje će on iduće sezone igrati s Lukom Sučićem u Real Sociedadu.

Podsjetimo, Duje i Adriana vezu su započeli 2017. nakon upoznavanja u Zagrebu. Pet godina nakon, u lipnju 2022 par je u uplovio i u bračnu luku u crkvi svetog Ignacija u Dubrovniku, točno godinu dana nakon što su sklopili građanski brak na tvrđavi Revelin. U kolovozu 2022 dobili su i sina Maura, dok je u srpnju 2023 stigla i druga velika vijest - na svijet je stigao i drugi sin, kojem su ime dali Felipe.