Aerodrom će napokon svirati na aerodromu: 'Odgovara nam taj ambijent, bit će dobra svirka...'

Napokon su i to dočekali. Da malo karikiramo, mogli bi "instrumente okačiti o klin". Riječ je o grupi Aerodrom, osnovanoj 1978. godine. Imali su od 1986. do 2000. stanovitu pauzu, ali u godinama djelovanja, kojih se skupilo, dosad nisu imali koncert na aerodromu.

E, sad će se i to promijeniti. Zagrebačka zračna luka 20. će runa u hangaru imati tulum povodom kupnje novih zrakoplova, a, prigodno, kao jedan od izvođača bit će i grupa Aerodrom. Uz njih će još nastupiti Mia Dimšić i Željko Bebek. Aerodrom, inače, potpisuje hitove poput "Stavi pravu stvar", "Tvoje lice", "Obična ljubavna pjesma", "24 sata" i "Fratello"... Ali, to nije sve. Ima i pravih, prigodnih glazbenih poslastica.

Foto: Grupa Aerodrom

- Pa nameće se samo od sebe da na aerodromu otpjevamo 'Otkazani let'. Imamo i jednu 'pozitivniju', a to je 'Digni me visoko', jer to i je posao Croatia Airlinesa. Veselimo se i spremamo, bit će to dobra svirka, a aerodromski ambijent nam odgovara - rekao nam je Jurica Pađen (69), osnivač i kreator benda pa dodao:

- Dugo smo čekali ovaj nastup, možda smo imali krivo ime, možda smo se trebali nazvati zračna luka.

To je samo jedan od nastupa koji ih očekuje. Sviraju gotovo pedeset godina, ali nema predaje.

- Ma nema. Bilo je dosta svirki na ljeto. U cijeloj regiji, Srbija, Crna Gora, BiH, u Sjevernoj Makedoniji sam bio gost njihove filharmonije. Skupilo se baš dosta toga, a veseli me da su svi koncerti bili uspješni. Dokaz je i da se već bukiraju termini u prosincu. Do onda smo skoro i puni, a opet nam slijede i nastupi u Beogradu i Novom Sadu. Svira se, to je najvažnije - rekao nam je Pađen.

A osim svirki, otkrio nam je da bend radi i na novim pjesmama.

- Paralelno radimo i na novom albumu uz ove svirke, trebao bi izaći sljedeće godine, vrijedni smo i dalje. Ali, kako ja volim reći, dok god The Rolling Stonesi sviraju, mi ne ispadamo smiješno pa možemo i mi - našalio se Pađen.

Napokon im se ostvarila želja, svirali su po Europi, najboljim svjetskim studijima snimali materijale, ali do aerodroma bi došli samo na putovanjima. Od 20. rujna i to će se promijeniti.

Foto: Grupa Aerodrom