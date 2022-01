Holivudski glumac Ben Affleck (49) reprizirat će ulogu Batmana u nadolazećem filmu 'The Flash'. U nedavnom intervju za Los Angeles Times, Ben se osvrnuo na tu ulogu, koju je prvi put snimio u filmu 'Justice League'. Uloga nije najbolje prihvaćena, ali glumac i sam priznaje, kako se nije najbolje snašao.

Ben je igrao Batmana u filmu 'Justice League' 2017. godine, a u intervju je nabrojao razloge zašto mu sjećanje na taj film, ne donosi osmijeh na lice.

- Bila je to mješavina problema. Moj vlastiti život, moj razvod, česta odsutnost, razlike u planovima vezanim za film, a zatim i osobna tragedija Zacka Snydera i ponovna snimanja. Bilo je to najgore iskustvo. Odvratno. Bilo je to sve što ne volim vezano za ovaj projekt. Bio je to trenutak kad sam odlučio ne raditi to više. I ne radi se čak ni to tome da je Justice League bio ne znam kako loš - rekao je Ben.

Redatelj Snyder je zbog smrti kćeri Autumn, napustio projekt, a pristup novog redatelja, Jossa Whedona, Benu nije najbolje sjeo.

Nedavno je Affleck razbjesnio javnost sa svojim nepromišljenim izjavama o alkoholizmu i braku s Jennifer Garner.

- Počeo sam piti jer sam bio zarobljen u tom braku. Pomislio sam: 'Ne mogu otići zbog svoje djece, ali nisam sretan, što da radim?' Da smo ostali zajedno vjerojatno bismo jedno drugom prerezali vratove. A ja bih se sigurno se nastavio i dalje opijati - rekao je Affleck, no tvrdi da je sve izvađeno iz konteksta te da svoju bivšu ženu respektira i s njom ima dobar odnos.