Pjevačica Aryana Sayeed (36) nedavno je sa svojim zaručnikom Hasibom Sayedom uspjela pobjeći iz Afganistana, svoje rodne domovine.

Aryana ima britansko državljanstvo, a njen zaručnik kanadsko, te su zbog toga imali nešto manje problema, ali je pjevačica bila meta zbog svoje popularnosti. Naime, Sayeed je radila kao voditeljica afganistanske verzije emisije 'The Voice'.

- Bojala sam se da će me uloviti, razvlačiti i ismijavati na televiziji, a potom pred milijunima ljudi silovati i baciti kao da sam komad mesa - izjavila je pop zvijezda o talibanskom režimu.

Kako je svoju platformu i popularnost koristila kako bi podržavala druge žene i djevojčice te se borila za ljudska prava, dobila je i neke prijetnje smrti.

- Tajna služba upozorila me da Kabulom kruži autobomba poslana da me usmrti, a platili su i ženu da me ubije tijekom snimanja na nacionalnoj televiziji. Kasnije je ista žena rekla da bi sve ponovila da nije uhićena - prepričala je Sayeed.

Rekla je kako je bijeg nje i zaručnika iz zemlje bio kaotičan te da se prvi dan u kilometarskim gužvama nisu uspjeli ukrcati na zrakoplov.

- Sljedeći dan krenuli smo obilaznim putem u automobilima s ženama i djecom. Zaustavili su nas na jednoj kontrolnoj točki. Sjedila sam u kutu i molila se da neće tražiti naše dokumente ni imena, a pustili su nas kad su vidjeli djecu - rekla je Aryana.

Na aerodromu joj je jedna žena predala svoju bebu i preklinjala da ju uzme sa sobom.

- Zadnju su me pustili u avion i kad me vojnik pitao je li to moje dijete rekla sam istinu. Vojnik je vratio bebu majici i zatvorio vrata. To me u potpunosti slomilo - izjavila je Sayeed, prenosi CNN.

Sayeed je i kao dijete bježala iz Afganistana, a njena obitelj bila je primljena u Ujedinjeno Kraljevstvo. Često se vraćala u Afganistan, ali je sa zaručnikom kupila kuću u Istanbulu, gdje planira otići.

- Imala sam sreće i pobjegla iz Afganistana. Ali što je s ljudima koji su još uvijek tamo? Ne mogu prestati misliti o njima - rekla je za Reuters.

Putem svojih društvenih mreža Aryana nastavlja pozivati američke i europske političare da ne okrenu leđa Afganistanu i da spase ljude koji nemaju način pobjeći.