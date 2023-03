Afromanu u kuću upala racija, a on napravio pjesmu i spot od tih snimki: Tužili su se međusobno

Prošle godine, sedam članova ureda šerifa u okrugu Adams, pretresli su dom Josepha Foremana (48), a sada su ga odlučili tužiti, tvrdeći da je narušio njihovu privatnost.

Joseph, poznatiji kao Afroman, snimio je video u kojemu su bila četiri zamjenika, dva narednika i jedan detektiv te je te snimke upotrijebio za potrebe svog spota i za objave na društvenim mrežama bez njihova pristanka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Također, tužili su ga i na građanskoj osnovi, rekavši da je Foremanova upotreba njihovih lica u videozapisima i objavama na društvenim mrežama rezultirala njihovom emocionalnom boli, neugodom, ismijavanjem, gubitkom ugleda i poniženjem. Tužitelji kažu da imaju pravo na svu Foremanovu zaradu obzirom da je prikazivao njihova lica u snimkama, a prema tužbi to uključuje prihode od pjesama, glazbenih spotova i ulaznica za događaje uživo, kao i promociju Foremanova brenda 'Afroman'.

Foto: YouTube/Screenshot

Isto tako, traže uklanjanje svih videozapisa i objava u kojima su oni. Odvjetnik iz Cincinnatija Robert Klingler podnio je 13. ožujka tužbu na Općem sudu okruga Adams protiv Foremana, njegove diskografske tvrtke i tvrtke za distribuciju medija sa sjedištem u Teksasu.

Foto: YouTube/Screenshot

Foreman je u srijedu na svom Instagram profilu objavio kako sprema protutužbu zbog neporecive štete koja je nanesena njegovim klijentima, obitelji, karijeri i imovini. Šerifov ured izveo je oružanu raciju u Foremanovoj kući u okrugu Adams prošlog kolovoza.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Šerifovi zamjenici postupili su po nalogu tvrdeći da je postojao vjerojatna mogućnost da će droga i pribor za drogu biti pronađeni na Foremanovom posjedu te da su se tamo dogodile trgovina i otmica.

Foto: YouTube/Screenshot

- Došli su ovamo s AR-15, traumatizirali moju djecu, uništili moju imovinu, razbili mi vrata, poderali i uništili moj sustav kamera - rekao je Afroman u kolovozu.

Mjesecima nakon racije, Foreman je objavio dvije pjesme koje govore o raciji pod nazivom 'Lemon Pound Cake' i 'Will You Help Me Repair My Door'. Objavio je i popratne glazbene videospotove koji uključuju snimke racije s nadzornih kamera njegove kuće.

Foto: Screenshot

Najčitaniji članci