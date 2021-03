Iduće godine proslavit će se 60. obljetnica od prvog filma o Jamesu Bondu. Davne 1962. godine snimljen je 'Dr. No', prema istoimenoj noveli Iana Fleminga, a slavnog agenta igrao je Sean Connery.

Film je imao budžet od oko 1.000.000 dolara, što bi danas bilo samo' 8.700.000 dolara. Ali od kino-ulaznica je zaradio točno 59 puta više i producenti su shvatili da treba snimati nove nastavke.

Od tada do danas u ovoj ulozi smjenjivale su se mnoge glumačke zvijezde. Nakon Conneryja igralo ga je još sedam glumaca – David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.

Od tada do dans snimljeno je 27 filmova o Jamesu Bondu, a posljednji 'Nije vrijeme za umiranje' snimljen je s vrtoglavim budžetom od oko 250.000.000 dolara. No, izračunalo se da bi od prikazivanja filma na raznim platformama zarada mogla biti i do 600.000.000 dolara.

U ovih 60 godina puno toga se promijenilo. Scenografija, efekti, ljepotice, glavni glumci, ali samo jedno je ostalo uvijek isto. Na Instagram profilu filma o agentu 007 objavljene su fotografije koje pokazuju da se već 60 godina koristi potpuno isti set koji predstavlja ured Milesa Messervyja, zvanog 'M' - glavnog šefa u sjedištu MI6.

Set je prvi put postavljen za film 'Dr. No' i od tada se nije mijenjao, pa su čak i tapecirana dvostruka vrata ostala ista. Tijekom godina zamijenjeni su tek pojedini dotrajali komadi namještaja, ali ured će i u novom James Bondu ostati isti.