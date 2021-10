Posljednji dan emisije 'Večera za 5 na selu' za goste je ukusnu hranu pripremala menadžerica Vanesa.

Vesela ekipa u kombiju je pjevala sve do Vanesine kuće, a kad su stigli, domaćica im je ponudila aperitiv koji su, kao i u prijašnjim epizodama, popili naiskap.

- Dosta mi je tih rakija i toga na 'eks', nisam naviknuta na to i nemam pojma zašto smo to započeli - komentirala je Zdravka iako je Stanislav rekao da je to njihova tradicija.

Počeli su s paštetom od fazana i pogačicama. Zdravka i Stanislav ovoga su se puta složili za razliku od pitanja zdravice. Naime, Zdravka je odmah naglasila kako ne voli fazane, a Stanislav je rekao da mu je jelo bilo jako suho.

Niti glavno jelo nije dobilo simpatije kandidata. Vanesa je pripremala svinjski lungić s paprikom i rižom.

- Ne odgovara mi umak - ponovno je kritizirala Zdravka s kojom se složio i Stanislav. Ipak, Agici i Željki sve je bilo odlično.

Kada je Vanesa za desert poslužila baklave od oraha, pistacija i lješnjaka, Zdravku je zanimalo jesu li to kore iz trgovine ili ih je menadžerica sama razvlačila, a domaćica je priznala kako to ne zna raditi.

- Nije joj to minus zato što nisam ni očekivala da to zna - komentirala je Zdravka.

Iako su Agica i Stanislav kritizirali moderan izgled deserta, svi su u njemu uživali. Komentirali su da je odličan, a Agica je tražila još jedan komad.

Iako su baklave sve kandidate oduševile, to nije bilo dovoljno da Vesna osigura prvo mjesto. Dobila je samo 29 bodova i završila na posljednjem mjestu čime je osigurala pobjedu simpatičnoj Agici.

Kako je ovo bila posljednja večera, Vanesa je čitala poredak kandidata. Ona se nalazila na posljednjem mjestu s najmanje bodova.

Na prvom mjestu pročitala je Agicino ime nakon čega se profesionalna kuharica rasplakala od sreće.

- Drago mi je što je napokon tradicija došla do izražaja - rekla je oduševljena pobjedom.

Agica je goste oduševila prijevoznim sredstvom kojim su se dovezli na večeru - kočijom s konjima, a dočekala ih je u šokačkoj narodnoj nošnji.

Goste je tada ponudila šljivovicom te likerima od aronije i kupinova vina. Gostima je Agica poslužila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Blago ravnice, glavnog jela Slavonski san i deserta Proljetna fantazija.

Domaćica im je čak predstavila djecu u narodnoj nošnji iz KUD-a Godinjak koji su gostima podijelili tradicionalne darove.

- Sve je uredila po šokački - komentirala je Zdravka ambijent. Hrana je također oduševila goste, a ta kombinacija to dvoje Agici je donijela pobjedu.