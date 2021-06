U svojem podcastu 'Pretty Messed Up' bivši član Backstreet Boysa, AJ McLean (43) s kolegicom Cheryl Burke (37) komentirao je situaciju Britney Spears (39).

- Usporedio bih razinu ludila oko Britney s onim što se dogodilo princezi Diani - rekao je i dodao da ju je upoznao još u vrijeme kad je bila dio Mickey Mouse Cluba: - Bila je preslatka, preslatka djevojčica. Bilo mi je 14 godina kad sam krenuo s Backstreet Boysima. Kad te tako rano gurnu u ovaj posao, zavrti ti se u glavi, bio dječak ili djevojčica.

Dodao je kako je protiv skrbništva koje joj diktira svaki aspekt života, uključujući i kontracepciju koju koristi.

- Ne znam što se njezinim roditeljima mota po glavi. To skrbništvo se trebalo davno ukinuti ili je barem trebalo postati malo blaže. Ne čini mi se to poštenim - rekao je, dodavši: - Stvarno se nadam da će ta cura dobiti svoj život natrag. Da može sama do trgovine ili na liječnički pregled ako joj nije dobro. Na kraju će istina izaći na vidjelo. Milijun posto sam uz #FreeBritney. Trebamo moliti za nju, ali i za njezinu obitelj. Kao roditelj, ne mogu razumjeti što je njezinom tati i mami. Tako da moramo moliti za sve njih.

