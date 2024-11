Ajme! Jennifer Lopez 'izbacila' duboki dekolte u mini haljini

Da su godine samo broj, dokazala je još jednom Jennifer Lopez (55), koja je zablistala u izazovnoj crnoj haljini, koja je naglasila njezin bujni dekolte. Svojim blistavim izdanjem pohvalila se na društvenim mrežama, a komplimenti su pljuštali u komentarima.

Latino diva zavodljivo je pozirala u crnoj haljini dok je uživala u svom boravku u Londonu. Mnogobrojni pratitelji pisali su kako je ovo njezino još jedno 'seksi izdanje', a pjevačica je naglasila svoj bujni dekolte.

Posebnu pozornost privukao je izrez na području trbuha i crna mašna ispod grudi.

'Hvala za dozu hormona sreće', 'Predivna', 'Savršenstvo', nizali su se komplimenti.

Nedavno ju je i bivši suprug, Ben Affleck (52) pohvalio, ali ne zbog izgleda već zbog njezinog novog glumačkog angažmana. Riječ o nadolazećem filmu 'Unstoppable', koji je on i njegov prijatelj, Matt Damon (54), producirao. Istaknuo je kako je njegova bivša supruga 'spektakularna'.

"The Last Duel" Red Carpet - The 78th Venice International Film | Foto: Rocco Spaziani/DPA/PIXSELL/PROFIMEDIA