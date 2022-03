Akademija htjela izbaciti Willa Smitha s Oscara: 'Zamolili smo ga da ode. Odbio je to učiniti'

Nakon što su u ponedjeljak započeli s istragom incidenta na ovogodišnjim Oscarima, iz Akademije filmske znanosti i umjetnosti oglasili su se prvi put. Članovi Akademije tvrde da su Willa Smitha (53) nakon napada na Chrisa Rocka (57) zamolili da napusti ceremoniju no, da je on to odbio učiniti, piše BBC.

- Gospodina Smitha zamolili smo da ode s ceremonije no, on je odbio. Priznajemo da smo mogli situaciju riješiti na drugi način - piše u priopćenju Akademije. Protiv glumca su, kažu, pokrenuli disciplinski postupak jer je prekršio standardna pravila ponašanja Akademije. To uključuje neprimjeren fizički kontakt, prijetnje i narušavanje ugleda Akademije.

Prve postupci protiv dobitnika Oscara mogli bi se poduzeti već do sljedećeg sastanka odbora Akademije, koji je zakazan 18. travnja 2022. Will Smith mogao bi biti suočen sa suspenzijom, izbacivanjem i drugim sankcijama, priopćili su.

Također, glumac se, osim na društvenim mrežama, Chrisu Rocku ispričao i privatno, kao i nominirani, gosti i ostala publika.

