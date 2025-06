Aki Rahimovski danas bi slavio rođendan: Držao privatan život u tajnosti, a ženio se tri puta...

Prošlo je više od tri godine otkako nas je 22. siječnja 2022. iznenada napustio Aleksandar “Aki” Rahimovski, legendarni frontmen Parnog valjka. Proslavio bi 5. lipnja 70. rođendan. Njegov prepoznatljivi, pomalo hrapavi glas i neizmjerna karizma obilježili su generacije, no iza svjetala pozornice Aki je brižljivo čuvao svoj privatni život, ostavljajući pjesmama da govore umjesto njega. Rođen u Nišu 1955. godine, Aki se kao dijete s obitelji preselio u Skoplje, grad koji je pamtio kao mjesto svog odrastanja. Ljubav prema glazbi usađena mu je od malih nogu; otac mu je bio profesor glazbe pa je Aki već sa sedam godina krenuo u glazbenu školu, učeći klavir i pjevanje.

Foto: VL Arhiva

- Moj otac je bio profesor glazbe i najviše me usmjerio, a mama je plesala folklor. Pozornica mi je u genima. Tata me je prvi put odveo na jazz koncert jer je obožavao taj žanr i manje-više bio je izrod u obitelji. Makedonija je u ono vrijeme bila vrlo tradicionalna, konzervativna, razmišljalo se: ‘Završi školu, faks, zaposli se, oženi se, djeca’... Stari je iskakao iz tog miljea. I ja sam od cijele obitelji iz Makedonije taj nekakav izrod koji je završio u rock’n’rollu - pričao je svojedobno. No otac mu nikad nije zamjerao što se bavi rockom. Kao dijete nije volio svirati klasiku, ali nastavnica ga je jako hvalila. Govorila bi da je talentiran i da će biti velika faca ako će vježbati barem dva sata dnevno. Akiju se to nije sviđalo te se jednom prisjetio kako tad nije shvaćao da je upravo klasika temelj glazbenog obrazovanja.

- U svakoj prilici okretao sam na jazz ili Beatlese - govorio je.

Kao tinejdžer bio je član nekoliko sastava - Vakuum, Krvna braća i Torr. U Torru je svirao klavijature, a kada im je u pauzi važne gaže frontmen otišao i ostavio bend, Aki je dobio priliku da zapjeva. No grozio se svog vokala. Bend je trebao nastaviti svirati... I Aki se predomislio oko svojeg vokala kada je vidio da ga je publika dobro prihvatila! Postao je drugi pjevač u bendu, a ubrzo i prvi. Upravo je 1975. godina, u njegovoj dvadesetoj, donijela sudbonosni susret. Upoznao je gitarista i skladatelja Huseina Hasanefendića Husa i Juricu Pađena. Iste godine, u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom, osnovali su prvu postavu Parnog valjka, benda koji će postati jedan od najznačajnijih na ovim prostorima.

Prvi studijski album objavili su 1976. pod nazivom ‘Dođite na show!’ | Foto: VL arhiva

Njihov prvi album “Dođite na show!” objavili su 1976., a već iduće “Glavom kroz zid” s pjesmom “Lutka za bal”, koja je desetljećima bila dio koncertnog repertoara. Karijera Parnog valjka, duga desetljećima, iznjedrila je nevjerojatnu produkciju: 16 studijskih albuma, 14 singlova, pet live albuma, četiri kompilacije i dva koncertna DVD-a. Ukupne naklade brojale su se u milijunima. Albumi poput “Gradske priče” (1979.), “Vruće igre”, “Vrijeme je na našoj strani”, “Uhvati ritam” i “Pokreni se” dostizali su zlatne i platinaste naklade, a njihove bezvremenske pjesme postale su dio života generacija. Koncert u ZeKaeMu 1995. godine i album “Bez struje - Live in ZeKaeM” ostali su zapamćeni kao vrhunac unplugged svirke, osvojivši tri Porina, uključujući i onaj za najbolji album godine. Akijeva neuništiva energija i jedinstvena komunikacija s publikom bili su najjača spona između Valjka i njihovih obožavatelja.

- Akiju je glazba bila život, a na pozornici je davao svaki atom sebe - opisivali su ga suradnici.

Tijekom kratkog prekida rada benda Aki je 2007. godine objavio uspješan solo album “U vremenu izgubljenih”, koji ga je odveo i na turneju po Australiji. Ipak, Valjak nije mogao bez Akija niti Aki bez Valjka, pa su se 2009. vratili na velike pozornice, tamo gdje im je i mjesto. Osim s Valjkom, Aki je tijekom karijere ostvario brojne glazbene suradnje i bio dio značajnih projekata poput Hrvatskog Band Aida i YU rock misije, pokazujući širinu svog glazbenog talenta i predanosti. Aki Rahimovski bio je poznat po čuvanju svoje intime.

Sa sinom Kristijanom, kojeg je dobio s prvom ženom Danijelom. S drugom suprugom Ingrid dobio je kćer Edinu, a s partnericom Barbarom Vesel dobio je kćer Antoniju u 65. godini | Foto: Instagram

- Privatni život treba ostati privatan - često je isticao. Ženio se tri puta, a s tri različite žene dobio je troje djece. S prvom suprugom Danijelom, koju je upoznao sredinom 70-ih i vjenčao se u najvećoj tajnosti, dobio je sina Kristijana Rahimovskog, koji je krenuo očevim glazbenim stopama. Iako se povremeno pisalo o njihovim navodnim lošim odnosima, obojica su to opovrgavala.

- Nikad nisam bio u lošim odnosima sa sinom. Moj sin je sad završio album. Savjetovao sam mu da vjeruje u ono što radi - rekao je Aki. Kristijan se od oca oprostio dirljivom porukom: “Bili smo si više pjesmom nego riječima... Fališ, tatek.” Četrdesetogodišnji brak s drugom suprugom Ingrid bio je primjer diskrecije; par se nikad nije zajedno eksponirao. Njihova kći Edina (danas Vukojević) također je željela privatnost, što je Aki duboko poštovao, rijetko je spominjući u javnosti.

- Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene. Često se dogodilo da u novinama izađe fotografija mene s drugom ženom, a ona mi kaže: ‘Otkad sam ja to postala plava?’ - ispričao je Aki za srpski Blic, dodajući: “Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj”.

Edina je za oca preuzela postumno Porin za životno djelo i tada zahvalila svima u ime obitelji Rahimovski na tom priznanju

- Glazbena nagrada Porin obilježila je općenito karijeru mog oca koju je s Valjkom gradio. Ono što iza njega ostaje su samo pjesma, njegova neizmjerna karizma i vjera da sutra nikad neće prestati. Vječni sanjar nemirnog duha, Petar Pan širokog osmijeha, a za mene samo tata. Živio je glazbu, živio je pjesmu i živio je za publiku. Glazba je bila njegova pozornica života kroz koju su se izmjenjivala godišnja doba - proljeće, ljeto, jesen i zima. I sve je to bio moj otac. Hvala vam puno - rekla je tada. Pamti se i njezin emotivni govor na Akijevom posljednjem ispraćaju na zagrebačkom Mirogoju.

- Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao - jednom prilikom si mi rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti velik čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je do zadnjeg trena kucalo i bilo veliko za sve ljude dobre volje. Hvala ti, tata, što si me naučio da je čovjek malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. Samo da znaš, samo ti tata, i nitko kao ti. Volim te, tata - rekla je u suzama.

Posljednje godine života Aki je proveo s 27 godina mlađom Slovenkom Barbarom Vesel, zdravstvenom tehničarkom. S njom je 2020. godine, u 65. godini, dobio kćerkicu Antoniju. Vezu su uspijevali držati dalje od očiju javnosti, a većinu vremena provodili su u Sloveniji.

Aki je bio poznat i po ljubavi prema kuhanju, a specijalitet mu je bio gravče na tavče. Bio je zahvalan majkama svoje djece, ističući kako su preuzele teži dio odrastanja i odgajanja djece.

Aki je bio i veliki kuhar. Na početku karijere radio je i kao majstor roštilja | Foto: Krunoslav Petric/PIXSELL

- Neću reći da sam kao otac bio loš, ali često zbog posla nisam bio kod kuće - priznao je. Nekoliko godina prije smrti Aki je doživio blaži moždani udar.

- Ne brinite se. Dobro sam. Nije ništa strašno - optimistično nam je govorio tad. Liječnici su mu preporučili da ostavi cigarete i crnu kavu te da se prebaci na mediteransku prehranu s mnogo povrća i voća. Imao je ugrađeno šest žilnih opornica oko srca. Nažalost, 22. siječnja 2022. Aki Rahimovski preminuo je u Novome Mestu u Sloveniji u 67. godini. Tog se dana s partnericom Barbarom i kćeri Antonijom uputio na izlet. Počelo ga je stezati u grudima, Barbara ga je odvezla na hitnu, no bilo je prekasno. Sumnjalo se na srčani udar. Dan kasnije trebao je posjetiti majku u Skoplju, koja se veselila susretu. Vijest o njegovoj smrti potresla je cijelu regiju, a radijske postaje masovno su puštale pjesme Parnog valjka.

Posljednji ispraćaj bio je na zagrebačkome Mirogoju, gdje su se okupili brojni prijatelji, kolege i stotine obožavatelja kako bi legendarnom pjevaču uputili posljednje zbogom. Na grobnome mjestu stoji njegovo puno ime, Aleksandar Rahimovski, koje su rijetki znali, iako su ga svi od milja zvali Aki. Dugogodišnji direktor Croatia Recordsa, Želimir Babogredac, tada je izjavio: “Bio je predivna osoba, kao i veliki rock pjevač. Parni je valjak nezamisliv bez njegova glasa, šarma, kretanja na pozornici. Osim toga, bio je voljena osoba... Svatko ga je volio.”

Posljednja postava Parnog valjka | Foto: Petar Glebov/PIXSELL.

Aki Rahimovski ostavio je neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, ali i u srcima onih koji su ga poznavali. A koliko su ga voljeli njegovi prijatelji, pokazuje i to da se okupe na njegovu grobu za svaku godišnjicu smrti. Za velikog prijatelja na grobu ostave pivo, a i oni popiju po jedno. Za Akija. Njegov glas i pjesme Parnog valjka živjet će vječno, podsjećajući nas na snagu emocije, iskrenosti i jedinstvene energije čovjeka koji je živio glazbu i za glazbu, čuvajući pritom svoju intimu kao najveće blago i ostajući zauvijek Petar Pan širokog osmijeha.