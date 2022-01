U govoru punom suza i tuge, kći Edina na posljednjem se ispraćaju oprostila od svog oca Akija Rahimovskog na Mirogoju.

POGLEDAJTE VIDEO ISPRAČAJA:

- Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled, tako malo... Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego si zauvijek zaspao - lako je biti visok, ali je teško biti veliki čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je bio veliko za sve ljude - započela je.

- Hvala ti što si me naučio kako je čovjek samo malen pod zvijezdama. Ajde, begaj tata jer im je dosadno bez tebe i samo da znaš - samo ti tata i nitko kao ti! Volim te tata - uplakano je jedva izgovorila Akijeva kći Dina, nakon čega je počela pjesma 'My Way' Franka Sinatre, koju je Aki volio.