Ako Ukrajina večeras zaista pobijedi na Eurosongu, hoće li dogodine moći biti domaćin?

Dobit će Ukrajina, sigurno komentari su pratitelja na društvenim mrežama vezano uz Eurosong. Kladionice se se već tjednima slažu s tim predviđanjima jer otkako je počela ruska invazija, Ukrajina uvjerljivo drži prvo mjesto. Ukrajinskim predstavnicima Kalush Orchestra kladionice daju 60 posto šanse za pobjedu.

Međutim, ako Ukrajina večeras pobijedi na Eurosongu, Kijev bi iduće godine trebao biti domaćin, pa se domaći i strani mediji pitaju hoće li to uopće biti moguće. Zbog situacije s ratom u Ukrajini, mala je vjerojatnost da će država moći ugostiti delegacije zemalja koje se natječu i priuštiti im siguran smještaj, a problem je i pitanje financija, smatraju.

Za to postoji rješenje. Ako zemlja koja pobijedi na Eurosongu iz financijskih ili drugih razloga ne može organizirati Eurosong, to će učiniti neka druga, veća europska zemlja. Ta se situacija dogodila prije 42 godine, 1980., kada Izrael nije mogao drugi put zaredom biti domaćin pa je natjecanje biti u Nizozemskoj. Naime, Izrael je 1978. pobijedio na Eurosongu pa je 1979. bio domaćin. Tada su ponovno pobijedili pa su i 1980. trebali biti domaćini, ali morali su odbiti zbog manjka financija.

Europska radiodifuzna unija je organizator Eurosonga, ali još se nisu oglasili o tome što bi se moglo dogoditi ako Ukrajina pobijedi i sljedeće godine ne može biti domaćin Eurosonga.

Pretpostavlja se da će dužnosti domaćina preuzeti neka od zemalja 'Big five' tj. 'velike petorke', a to su Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska, Španjolska i Njemačka. One su u finalu Eurosonga svake godine jer su zemlje koje najviše financijski pomažu organizaciji. Šveđani su se ponudili da će oni ugostiti Eurosong 2023. godine ako Ukrajina danas pobijedi i ne bude u mogućnosti organizirati natjecanje u svojoj zemlji.

- Naravno da se nadamo da će Švedska odnijeti pobjedu u subotu, ali smo također primijetili da je Ukrajina favorit i da postoji velika vjerojatnost da će odnijeti pobjedu - rekla je ministrica financija Anna König Jerlmyr (44).

