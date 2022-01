Vjenčanje će biti 2022. godine, a mladenka je već izabrala i dizajnera vjenčanice, pompozno je netko ekskluzivno objavio, pa svi, logično, prenijeli. Zamislite, ona već ima dizajnera vjenčanice, pa to je da se “smrzneš”. Oni su novi estradno-glamurozni par, Hana Huljić i Petar Grašo.

Za život običnog čovjeka, zapravo, nimalo važna vijest, ali narod, eto, ipak čita, da čita, “guta” i takve stvari. U svemu je dobro jedino što bi, nadam se, moglo 2022. već sad biti proglašeno vjenčanjem godine, pa da još i tu paradu od izbora ne moramo trpjeti. Teško je, ovako napamet, sjetiti se tko bi im mogao preuzeti titulu, favoriti su veliki, da je tako nešto u kladionici, uskoro bi ih maknuli iz ponude.

Severinin je život u padu, možda čak i spustu, da se može iz tog pepela vinuti i zasjesti na tron, ženik bi morao biti pravi “mačor”. Lidija Bačić, kada govorimo o vjenčanju, nema baš pretjerano dobre adute, ali potencijalno iz prikrajka vreba Janko Popović Volarić.

Samo i njemu bi s “protivničke” strane trebalo neko jako ime. Ali žiri “Supertalenta”, glas u reklamama i uloge u nekim serijama jaki su mu vjetar u leđa, na njegovoj strani sigurno bi bile punice. A njih je, pa to i povijest pokazuje, bolje imati na svojoj strani.

Ajde, možda dobra bi konkurencija bili Zrinka Cvitešić i Niko Kranjčar, ali tu nema naznaka da će uskoro morati po prstenje. Uglavnom, ako situacija ostane kao danas i glasine o vjenčanju Hane i Petra sljedeće godine se obistini, mirni smo barem za taj glamurozan izbor.

Naravno, želim im sreću, to je njihov život i, ako žele svoju vezu ozakoniti, neka, to je njihova stvar. Ionako će sve to biti na Instagramu.