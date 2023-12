Akrobati Jan i Sonja 'zapalili' su pozornicu 'Supertalenta': 'Vas dvoje ste toliko vatreni par...'

Sonja i Jan iz akrobatskog dua 'Crowd Control' ponovno su 'zapalili' pozornicu 'Supertalenta'.

Par je spretno izveo točku s vatrenim štapovima. Bili su i modno usklađeni; Sonja je nosila kratki crni kožni kompletić, a Jan kožne hlače.

- Bilo je emocija sa svih strana, dobivali smo komentare kao, proplakali smo, vansvjetski, ne znaš to reći, daš sve od sebe, pa što bude bit će, ljude nabrijava te emocija. Bili smo van sebe zbog zlatnog gumba, nismo to razmišljali o takvom načinu prolaska dalje, ovaj put idemo izvan svih granica, iz bombe u bombu - rekli su Sonja i Jan prije finalnog nastupa.

Foto: Luka Dubroja

Nakon nastupa nizale su se pozitivne reakcije žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Sviđa mi se tvoja neustrašivost, kombinacija vas dvoje je toliko vatrena, toliko je strastvena bila večeras, potpuno nešto drugo, vatru nisam očekivala, mi smo svi u laganom šoku od vašeg nastupa, mislim da ovo nitko nije očekivao - rekla je Maja.

- Kako je ovo bilo dobro, vi kao da ste radili točku za mene, sve što me fascinira, sve što volim gledati, moja estetika, ovo je toliko bilo opasno, ali mene nijednom nije bilo strah - nadovezala se je Martina.

- Vi ste potpuno promijenili svoju točku, mislim da je velika kocka i napredak ovo bio - zaključio je Fabijan, koji je Sonji i Janu dao zlatni gumb.

