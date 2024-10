Al Pacino: I dalje me proganja ozljeda penisa iz djetinjstva...

Legendarni glumac Al Pacino (84) nedavno je objavio memoare 'Sunny Boy', a u njima se osvrnuo i na ozljedu iz djetinjstva koja ga 'i dalje proganja'. Imao je tada tek 10 godina i živio je u Bronxu u New Yorku.

- Hodao sam po tankoj željeznoj ogradi, kao da sam hodao po žici - prisjetio se legendarni Pacino.

- Cijelo je jutro padala kiša i, naravno, poskliznuo sam se i pao, a željezna šipka me udarila ravno među noge - napisao je, navodi Page Six.

Foto: Matt Crossick

U memoarima se prisjetio i strašne boli zbog koje nije mogao ni hodati, već samo jaukati. Srećom, sreo ga je stariji gospodin koji ga je odveo do kuće Pacinove tete. Odmah su nazvali doktora.

- Ležao sam u krevetu s hlačama oko svojih gležnjeva, dok su tri žene u mom životu - moja mama, teta i baka, bockale moj penis lagano u panici - napisao je Pacino.

- Pomislio sam 'Bože, uzmi me odmah', dok sam slušao kako šapću jedna drugoj - prisjetio se.

Srećom, sve je bilo u redu, no Pacino navodi kako je to bilo vrlo traumatično iskustvo za njega koje ga 'još dan danas proganja'. Naveo je i kako je to bila i jedna od najneugodnijih stvari koja mu se u životu dogodila.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Pacino, kojeg su proslavile uloge u filmovima 'Kum', 'Scarface', 'Miris žene' i brojne druge, nedavno je za People objasnio da je već 'bilo vrijeme' da napiše svoje memoare.

- U 85. sam godini. Kada dođeš do tu i osvijestite svoje godine, počnete i razumjeti zašto su neki ljudi počeli zapisivati stvari - zaključio je. Veliku ulogu u donošenju te odluke bila je i činjenica da je Pacino prije nešto više od godinu dana dobio sina Romana te je za BBC rekao da će njegov sin zahvaljujući memoarima jednog dana imati priliku naučiti nešto novo o svom ocu.