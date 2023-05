Al Pacinova bivša otkrila kako je upoznala glumca: 'Razgovori traju od '96. pa sve do danas...'

Zadnjih godinu dana filmska producentica Noor Alfallah (29) u vezi je s glumcem Al Pacinom (83), koji je stariji i od njezinog oca. Glumčeva bivša partnerica Beverly D'Angelo (71) sad je na Instagramu podijelila video u kojem se prisjetila kako su se ona i Al Pacino prvi put upoznali.

- Zato što ste pitali! Kada sam pitala što želite vidjeti na mojoj stranici, moje poruke su se napunile pitanjima o mojoj vezi s Al Pacinom. Moja priča s Alom počela je prije 27 godina, susreću se dva umjetnika, zaljubljuju se. Živjeli smo zajedno sedam godina, imali dvoje djece, raskinuli smo, ali nastavili smo putovanje kao roditelji i dijelimo živote s dubljom vrstom intimnosti, iskrenosti i prihvaćanja nego što bi 'tradicionalna' veza dopuštala (barem nama) - napisala je u opisu objave pa nastavila:

- Uvijek smo bili povezani na kreativnoj razini - naši razgovori o glumi, potrazi/potrebi za izražavanjem, to je razgovor koji je započeo '96 i traje do danas. To je definitivno jedinstven odnos, koji obuhvaća široku širinu/dubinu iskustava i emocija, u dobru i zlu, pravo prijateljstvo.

Isto tako, podijelila je i uvid u njihovu romansu koja je završila prekidom 2004. godine, a progovorila je i o tome kako su održali odnos godinama nakon toga.

- Živjela sam s Alom sedam godina i imamo dvoje djece. Godine 1996. bili smo u istom zrakoplovu koji je išao iz Los Angelesa u New York. Sjedio je ispred mene, rekao je: 'Dođi gore i sjedni pokraj mene' - rekla je pa dodala:

- Godine 1997. pogledao me u oči i rekao: 'Želim da budeš majka moje djece', a iako sam cijeli život izbjegavala tu ulogu, bila sam duboko zaljubljena i bila sam sto posto zainteresirana.

Glumica je nastavila objašnjavati da su ona i Pacino prvi put tražili 'in vitro' oplodnju kako bi imali zajedničku djecu 1997., što je dovelo do rođenja njihovih blizanaca Antona i Olivije, koji sada imaju 22 godine.

- Joj, zakompliciralo se, a naš je prekid finaliziran 2004. godine - rekla je D'Angelo, podijelivši obiteljske fotografije u videu te je također dodala da je 'snaga njihove ljubavi prema djeci bila temelj za rješavanje sukoba i stvaranje nove povijesti kao suroditelja'.