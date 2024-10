Alanis Morissette stiže u Europu iduće godine, a pogledajte gdje će najbliže nama imati koncert

Kanadsko-američka pjevačica Alanis Morissette (50) kreće na svjetsku turneju!

Turneja se sastoji od 16 datuma, a započet će 11. lipnja na Bergenfestu u Norveškoj zatim kreće na put kroz Dansku, Švedsku, Njemačku, Poljsku i nama najbližu Italiju, gdje će 22. lipnja održati koncert u gradu Codroipo.

Foto: Axel Heimken/DPA

Turneja se nastavlja kroz Nizozemsku, Češku, Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolsku gdje će završiti europski dio turneje.

Nakon koncerta u Amsterdamu u Nizozemskoj, nastavit će turneju u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Prije europskog dijela turneje, nastupit će u nekoliko država Južne Amerike, točnije u Argentini, Čileu, Peruu, Kolumbiji i Brazilu.

Alanis Morissette je svoju glazbenu karijeru započela još 1980-ih godina, a svoj najpoznatiji album pod nazivom 'Jagged Little Pill' izdala je 1995. godine.

Upravo s tog albuma izdvaja se pjesma 'Ironic' čiji refren i stihove 'It's like rain on your wedding day...' mnogi obožavatelji glazbe devedesetih pjevaju iz petnih žila.

Posljednji album 'The Storm Before the Calm' objavljen je 2022. godine, a prošle je godine bila na turneju s glazbenom skupinom Joan Jett and the Blackhearts.