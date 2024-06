Albanska megazvijezda UEFA-e: 'Imate bolje igrače, a Joško me očarao. Naša snaga su navijači'

Gledala sam utakmicu Hrvatske i Španjolske. Vidjelo se dosta slabih točaka vaše reprezentacije, ali Hrvatska je vrlo iskusna zemlja koju karakterizira stabilnost i sigurnost u igri. Vrlo je teško igrati s vama jer imate neke od najboljih igrača na svijetu. Samo spomenuti Luku Modrića je dovoljno. Ja ga pratim osam godina i to je fantastičan igrač, ali je i veliki lider na terenu te izvan njega. Uz njega, imate najskupljeg stopera na svijetu, ali tu je i Kovačić. Fantastična ekipa, rekla nam je Eva Murati (29), koja već osam godina u svojoj zemlji vodi emisiju specijaliziranu za nogometnu Ligu prvaka.

- Nakon utakmice Albanije i Italije noć je bila malo duža jer smo analizirali cijelu utakmicu, Nažalost, nismo uspjeli pobijediti, ali smo zabili najbrži gol u povijesti europskih prvenstava. Bili smo razočarani nakon utakmice, ali moramo znati da je Italija velesila u nogometu, a Albanija je mala zemlja koja malo ulaže u sport. No atmosfera na stadionu je bila spektakularna, sve je bilo u crno-crvenim bojama. Taj osjećaj nikad neću zaboraviti, prekrasno - rekla je Eva. Smatra kako će s Hrvatima biti velika borba, kako na terenu, tako i izvan njega.

- Mi smo vrlo srčani narod, velika je euforija u našoj zemlji, a imamo jednu od najbrojnije dijaspora na svijetu. Posebice u Njemačkoj i Švicarskoj. Ljudi su uzimali godišnje odmore kako bi dolazili na utakmice. Sama kvalifikacija Albanije na ovo prvenstvo je ogromna stvar. Na svakom uglu se vidi ta euforija, a mi smo kao narod poznati da sve radimo do kraja pa tako i navijanje na tribinama. Mislim da ćemo vas pobijediti brojnošću na tribinama, ali što se tiče rezultata to neću predviđati. To mi ne ide, vidjet ćemo u srijedu tko je bolji. Ja se nadam Albanija - rekla nam je Eva kroz smijeh.

- Utakmica na terenu će biti svakako tijesna. Obje momčadi imaju uzdrmane morale nakon poraza pa će biti puno oprezniji u igri. Neće puno riskirati, ali vama na ruku ide iskustvo vaših zvijezda. Individualno ste puno jači. Opet bih spomenula Modrića. On je vaš nacionalni heroj, sportaš u punom smislu te riječi. Pravi kapetan, a ima 38 godina, to je nešto fantastično. Kakvu on samo kontrolu lopte ima. No i u Albaniji zbog sudjelovanju na prvenstvu vlada veliki optimizam. Karte su već davno rasprodane i navijači uživaju u nogometu. Ne sjećam se da je bila takva atmosfera u našoj zemlji. Nakon poraza od Italije u javnosti su se pojavile i kritike, ali mi smo poznati da volimo biti negativni. Optimistična sam i nadam se dobrom i uzbudljivom prvenstvu - dodala je Eva.

Atraktivna Albanka je svoju karijeru započela kao model i glumica, a kasnije je uz nagovor nekih poznanika postala i televizijska voditeljica.

- Kao žena u muškom okruženju mi je bilo teže, ali sam se zaista trudila. Trošim puno vremena na informiranje i pripremu kako bi znala svaki detalje. Ali još uvijek naše društvo gleda što je žena obukla, je li se dobro našminkala... Ja se trudim biti profesionalna, a s godinama sam postala i imuna na takve komentare. S 18 godina sam imala ozbiljne emisije, a onda sam se prebacila na sport. Nisam požalila, iako je znalo biti trenutaka kad sam htjela odustati. Postala sam prva žena u Albaniji koja je vodila emisiju za Ligu prvaka - otkrila nam je Eva.

U Hrvatskoj je bila više puta, a najviše ju je očarala obala.

- Nedavno sam bila u Zadru na Sunset Sports Media Festivalu gdje su bile velike nogometne zvijezde. Ja sam vodila jedan panel. Bilo je zaista prekrasno. A u Hrvatskoj sam bila i prije s obitelji. Bila sam u Dubrovniku, Splitu, Hvaru... Imate prekrasnu obalu i kristalno more. Hranu da i ne spominjem, a ljudi su vrlo opušteni i susretljivi. Obožavam se vraćati u Hrvatsku, a sigurno ću još dolaziti - zaključila je Eva.