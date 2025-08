Albina Grčić pozirala s krunicom, fotke lajkali i poznati Hrvati...

Hrvatska pjevačica Albina Grčić, koja je domaćoj javnosti poznata kao predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2021. godine, posljednjih mjeseci iznenađuje svoje pratitelje zaokretom u karijeri pa umjesto pop hitova, danas pjeva duhovnu glazbu.

Ovog tjedna objavila je nekoliko fotografija iz Međugorja, svjetski poznatog marijanskog svetišta koje svakodnevno okuplja tisuće hodočasnika. Na jednoj fotografiji Albina nosi krunicu oko vrata, dok na drugoj prikazuje mnoštvo vjernika okupljenih u molitvi.

Uz fotografije je napisala kratak, ali snažan opis: 'Pogledaj nas, utješi nas'.

Objava je izazvala velik interes njezinih pratitelja, a podršku su joj izrazili i brojni poznati Hrvati poput glazbenika Baby Lasagne i Vanne, glumice Bojane Gregorić Vejzović i drugih koji su lajkali nove fotografije na Instagramu.

Albina je već ranije izbrisala sve starije objave s Instagrama, poput onih s nastupa i selfieja, te se u potpunosti posvetila dijeljenju sadržaja vezanih uz vjeru. Ta je promjena izazvala znatiželju i brojne komentare, na što pjevačica odgovara sa smiješkom:

Foto: Instagram

- Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu. To mi je čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim - rekla je za In magazin.

Albina se nedavno pridružila i vokalno-instrumentalnom sastavu Veritas Eterna, koji izvodi duhovnu glazbu. U suradnji s bendom ADEO snimili su pjesmu 'Dođite k meni', inspiriranu Evanđeljem po Mateju.