Kladionice i ankete obožavatelja Eurosonga predviđaju hrvatskoj predstavnici Albini Grčić (22) visoki plasman. A da bi njezina pjesma “Tick-Tock” mogla u Rotterdamu proći jako dobro smatra i Ksenija Urličić (81).

“Stvorila” je Doru, oduvijek je unutra, bila u delegacijama na Eurosongu...

- Čim sam vidjela Albinu, rekla sam da će pobijediti u Opatiji ako ima pravde. To je dobra i moderna pjesma, prava eurovizijska, a Albina je sjajno interpretira. Šanse su nam vrlo dobre ove godine, mislim da u finale ulazimo sigurno. Albina je stvarno vrhunska - procijenila je gospođa Urličić..

Kako su pojedine zemlje objavljivale pjesme koje će ih predstavljati ovoga svibnja u Rotterdamu, tako se i Albinin plasman mijenjao. No, primjerice, odmah nakon pobjede na Dori bila je tek 26. Od tada plasman varira, ali je uvijek plasirana dosta visoko, pogotovo u anketama fanova Eurosonga.

- To je jako dobar pokazatelj. Ako u anketama ne stojite dobro, tako ćete proći, a vrijedi i obrnuto. I zato je dobro da smo pri vrhu, dobro, to se još malo i mijenja, ali dobro stojimo, što je vrlo značajno. Tako je bilo i s ‘Marija Magdalena’, u prognozama smo bili na vrhu, neki predviđali i pobjedu, no nažalost imali smo peh - rekla je Ksenija Urličić prisjetivši se Eurosonga 1999. godine u Izraelu.

Doris Dragović je tad završila na visokom četvrtome mjestu. Od tada su takvi plasmani bili samo san, nedostižni i daleki. Sad bi, po svemu što je vidjela dugogodišnja urednica Zabavnog programa, moglo napokon biti drugačije.

- Albina je mlada, lijepa i dobro pjeva. Pa i pjesma ‘Tick-Tock’ je ‘in’. Svidjeli su mi se koreografija i kostimografija, gotovo da to uopće ne bih mijenjala za samo natjecanje za Euroviziju, no naravno da će se to promijeniti - objasnila je gospođa Urličić.

Istaknula je kako je i cijela Dora ove godine bila sjajna.

- Izbor pjesama je bio znalački i pravedan, kao i pobjeda Albine. Meni se svidjela i klapa Cambi, ali to baš nije za Euroviziju. Posebno mi je drago što je bila rekordna gledanost, to me veseli jer za to sam se borila. Dora je ostala u fokusu - dodala je.