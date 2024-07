Albina otkrila zašto je karijeru stavila u status quo: 'Neke stvari su trebale biti drugačije'

Jedino što mogu otkriti je da sam sretna i zadovoljna i to je najbitnije, poručila je Albina Grčić (25) u intervjuu za Story. Nedavno je pjevačica otkrila da ponovno ljubi te da je u sretnoj vezi sa sinjskim nogometašem Markom Čovom. Osvrnula se na medije i razne natpise o njezinoj vezi, ali i o karijeri. Kaže da ovo ljeto nema najavljenih koncerata.

- Ma ne smeta me to jer svatko tu radi svoj posao. Ja bih osobno voljela da se mediji fokusiraju na neke druge stvari, ali trenutno nemaju na što drugo. Generalno bih voljela pokazati ljudima da nisam tu zbog stvari iz privatnog života, nego zbog ovog muzičkog dijela. Ali kažem - ne smeta me, ljudi su znatiželjni, vole pročitati takve stvari. Ja prva - rekla je pjevačica.

Zagreb: Pobjednica Dore Albina Grčić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Svojom karijerom nakon nastupa na Eurosongu nije u potpunosti zadovoljna.

- Zadovoljna sam u principu, ali mislim da su se neke stvari nakon Eurosonga mogle malo drugačije organizirati - rekla je te dodala kako karijera nakon Eurosonga nije uvijek garantirana.

- Ljudi su puno očekivali nakon tog Eurosonga, a ja se još uvijek nekako nisam izgradila kao izvođač. Karijera mi je trenutno, neću reći u silaznoj putanji, ali je jednostavno status quo u ovom trenutku. Trenutno sama radim na nekim stvarima i tražim idealnu grupu suradnika s kojima bi se mogla vratiti na pravi put - objasnila je.

Prisjetimo se, Albina je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2021. godine s pjesmom 'Tick-Tock'.