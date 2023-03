Albina prokomentirala glasine o prekidu: Evo zašto je izbrisala zajedničke fotke s dečkom...

Splitska pjevačica Albina Grčić (24) nedavno je izazvala pomutnju kada je obrisala sve fotografije s dečkom nogometašem Ivanom Ćalušićem (23). Ipak, Albina je za Slobodnu Dalmaciju rekla da glasine o prekidu nisu istinite.

- To nije istina. Želimo graditi vezu u privatnosti i to je to - rekla je mlada Splićanka.

Foto: Instagram

Nogometaša Hajduka upoznala je još kada su bili djeca, a zajedno su već četiri godine.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, Albinu smo prošle godine u ovo doba gledali u plesu sa zvijezdama, a nedavno je izbacila dva uspješna singla od kojih je jedan sa kantautoricom Đanom.

