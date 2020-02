'Albina se obukla kao da ide na maturalnu, Filip postao roker'

U jučerašnjoj epizodi 'The Voicea' prvi je nastupio miljenik publike Filip Rudan koji ima više staža u ovakvim pjevačkim natjecateljskim showovima nego li Ines Petrić u 'Ljubavi na selu'.

Foto: HRT

On je za svoje prvo pojavljivanje izabrao crnu ziherašku kombinaciju crna satenska šuljica i hlače koje su podsjećale na kožne, kakvu obično biraju svi rockeri kad žele izgledati malo elegantnije, pjesmu je otpjevao korektno, ali boreći se s glasom i, nažalost, ponovno uz veliki nedostatak karizme bitne za ovaj posao.

Sljedeća na scenu je izašla također ljubimica publike Albina koja je generički klon Jelene Rozge i druge plahe Huljićeve pulenke Domenice, dakle još jedna ljepotica sa toplinom.

Foto: HRT

Ona je za nastup izabrala pomalo infantilni styling šljokičastu smaragdnu klajdu, koja bi više odgovarala njenoj maturalnoj zabavi, a u tom stilu je i prilagodila frizuru, jednostavno začešljanu i sa par špangica u kosi.

Pjesmu je otpjevala lijepo, jer mi se čini da se jedina među finalistima koristi svojim prirodnim glasom te njezin vokal zvuči onako pomalo zvonko kako su nekoć i zvučali svi pjevači početnici koji su se pojavljivali na našoj sceni prije najezde svih ovih talent emisija.

Foto: HRT

Nakon prozirne Albine nastupila je Bernarda Bogovečki, koja van scene zvuči i izgleda poprilično skromno, no kad je pjevanje u pitanju ona bi se definitivno trebala počet baviti imitacijama drugih pjevača. Za svoje pojavljivanje je izabrala također šljašteču tamno plavu klajdu, ali ne toliko 'nevinu' kao njena predhodnica već pomalo više sexy, s prorezom koji je decentno otkrivao štrkljavu butinu ove vitke pjevačice sa glasom kao iz bureta.

Pjesmu je otpjevala u svom, odnosno u stilu tog nekog koga je i ovaj put imitirala, ali nastup je bio kao i uvijek vrlo samouvjeren.

Foto: HRT

Posljedni finalista je Gobčev natjecatelj wannabee Gobac2 Vinko Čemeraš, koji se zrihtao pomalo vintage u stilu Gospon Fulira na kojeg je nevjerojatno i podsjećao. Dečko koji ostavlja dojam vrlo skromnog dobrog dečeca iz susjedstva, i najpribližniji je onome što prolazi kod nas, i za kakve obično naši gledatelji glasaju.

Otpjevao je također dosta korektno, ali kao što sam već rekao to je osobnost sa kakvom se naš narod lako poistovjeti, pa takav pjevač pobijedio ili ne.

Foto: HRT

Finalisti su se u toku večeri još jednom presvukli, no na žalost ni u jednom pojavljivanju nitko nije pokazao neku osebujnost kad je styling u pitanju, sve je više manje bilo već viđeno, ziheraški i klasično. Jasno mi je da se ovo natjecanje zove 'The Voice' i da je tu glas u prvom planu, no to je ipak vizualni show ne radio show, i mislim da i u tom smislu nekog njihovog vlastitog modnog identiteta su trebali pokazati malo više osobnosti.

U svakom slučaju veselim se da ću nekog od njih možda imati prilike ponovno vidjeti uskoro u nekom od HRT-ovih zabavnih emisija, jer možda bi se mogla ponovno dogoditi puna gorčine 'Oproštajna poruka od glazbe' pobjednice prve sezone 'The Voice' Nine Kraljić, i to vrlo znakovito oglašena na njenim društvenim mrežama uoči finala.

