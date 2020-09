Alec Baldwin (62): Završio sam s pokušajima da napravim još jednu curicu, neću se više truditi

Ili će ostati ovako ili će se moja supruga ponovno udati, za tipa koji proizvodi curice, rekao je u emisiji kod Ellen DeGeneres. Njihova kći Carmen godinama priželjkuje sestru

<p>Legendarni glumac <strong>Alec Baldwin</strong> (62) i njegova supruga <strong>Hilaria </strong>(36) nedavno su dobili sina <strong>Eduarda</strong>. To je njihovo peto zajedničko dijete, već imaju tri sina i jednu kćer.</p><p>Iako je par pokušavao dobiti još jednu curicu kako bi njihova kći <strong>Carmen</strong> (7) imala sestru koju priželjkuje godinama, čini se da ništa od toga.</p><p>- Neću se truditi, ne, završio sam s pokušajima. Ili će ostati ovako ili će se moja supruga ponovno udati, za tipa koji proizvodi curice - rekao je Alec u emisiji kod <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62).</p><p>Glumac, koji s bivšom suprugom<strong> Kim Basinger</strong> (66) ima kćer <strong>Ireland</strong> (24), našalio se kako njegova žena voli 'skupljati bebe'.</p><p>- Govorim ljudima da je moja supruga kolekcionarka. Neki sakupljaju automobile, neki sakupljaju satove, umjetnine. Moja supruga sakuplja bebe. Voli bebe - poručio je.</p><p>Iako sada imaju razloga za slavlje, prošla godina bila je teška za bračni par Baldwin. Glumčeva supruga je bila trudna, no kad je otišla na redovni ginekološki pregled, saznala je kako je ponovno imala spontani pobačaj, i to sedam mjeseci nakon prvog pobačaja.</p><p>- Kada beba napuni tri godine i prestane biti 'automat za radost' kao što je bila, pogledamo se i kažemo: 'Vrijeme je da imamo još jednu' - zaključio je Alec.</p>