Aleksandra Prijović ipak dolazi u Zadar? 'Pregovaramo, radi se o paketu od osam koncerata...'

Hoće li i kada Aleksandra Prijović nastupiti u Zadru? Regionalna zvijezda je u utorak održala prvi od pet koncerata u Osijeku, a ranije se pisalo o tome da je njen koncert u Zadru - zabranjen. No, zadarski gradonačelnik opovrgnuo je da je zabranio taj koncert, a direktor ŠC-a Višnjik Denis Karlović poručio je kako se o koncertu Prijović, ali i nekih drugih zvijezda, intenzivno pregovara.

Pokretanje videa ... Aleksandra Prijović | Video: 24sata

- Aleksandra Prijović je jedan od onih izvođača koji nam se nude u paketu za dvogodišnji ugovor. Naša politika je bila da se nikad ništa ne objavljuje dok se ne potpiše ugovor, a koji u ovom trenutku još nije potpisan. Ako i kad bude potpisan obavijestit ćemo javnost - rekao je za Zadarski list te pojasnio da se radi o paketu od osam koncerata, četiri u ovoj i četiri u idućoj godini.

- Radi se o izvođačima koji mogu napuniti dvoranu. Među njima su neka od najpopularnijih imena hrvatske estrade. Dogovaraju se financijski uvjeti s organizatorima ovih koncerata, grupacijom četiri, pet radijskih kuća. Nadam se da će pregovori uroditi plodom i da ćemo postići dobre financijske uvjete - poručio je Karlović.

Istaknuo je i kako koncert Aleksandre Prijović nije trebao biti u svibnju ove godine, te da se još niti ne zna kada će nastupiti u Zadru jer se moraju usuglasiti detalji ugovora.

- Jučer sam dogovorio sa slovenskom grupacijom veliki rock koncert, a ugovor bi trebali potpisati do kraja tjedna. To je izvjesno - rekao je Karlović. ŠC Višnjik će od ožujka do svibnja imati tri velika nastupa - Severine, Jelene Rozge i skupine Lord of the Dance.

Gradonačelnik Dukić ranije je poručio da je protiv svake vrste zabrane.

- ŠC Višnjik ima svoju upravu i svoju poslovnu politiku koja samostalno odlučuje o programu i komercijalnim sadržajima, pa i onima koji se meni osobno ne sviđaju. Osobno, nisam ljubitelj te glazbe niti bih išao na takav koncert i to je sve što imam reći o tome - naveo je.