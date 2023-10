Aleksandra Prijović iskreno o svom izgledu: 'Ne skrivam da sam imala estetske korekcije'

Pjevačica Aleksandra Prijović (28) rasprodala je četiri zagrebačke Arene, a prije par dana su u prodaju puštene ulaznice i za njezin peti koncert. Osim u Hrvatskoj, Prijović je rasprodala koncerte i diljem regije.

Osim što je vlasnica mnogobrojnih hitova, Aleksandra slovi za jednu od najatraktivnijih žena na regionalnoj sceni. Svoju glazbenu karijeru započela je 2013. natjecanjem u srpskom showu 'Zvezde Granda', a od tad se svakako promijenila.

- Kad vidim svoje stare fotografije, predivno se osjećam... Šalim se. Svakako se ne sramim tih fotografija jer to sam bila ja. Pored mene trenutno sjedi moj vizažist koji je najbolji u državi i zna koliko te šminka može uljepšati, ali i poružniti - rekla je Prijović za Story.

- Netko je svojevremeno mislio kako je način na koji me šminkaju prikladan i da trebam tako izgledati. Sad kad se sjetim tog razdoblja, sigurno se ne bih odlučila na takav 'styling', frizuru i šminku. No ja u tom trenutku nisam znala za bolje, a ljudi koji su to radili su mislili da tako treba biti. Nikad nisam skrivala da sam imala estetske korekcije, to se vidi - poručila je.

- Ono što sam htjela, na sebi sam minimalno promijenila. Najbitnije mi je bilo da to ne izgleda umjetno i napadno. Sad se osjećam bolje. Samo bih htjela naglasiti, ne krivim nikog, ali smatram da sam tad trebala izgledati prikladnije svojim godinama - rekla je Aleksandra.