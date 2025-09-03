Iako se spekuliralo da će Aleksandra i Filip kćeri dati ime Aleksandra, to se ipak nije dogodilo...
VESELJE KOD BRENE
Aleksandra Prijović rodila je curicu, dali su joj rijetko ime
Čitanje članka: < 1 min
Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) rodila je drugo dijete, piše srpski Hello. Na svijet je donijela djevojčicu. Ovo je nakon dugo godina prva kći u obitelji Živojinović, pa je samim time, kako navode, bila željno iščekivana.
Aleksandra je nakon poroda prebačena u apartman, a svoju kćerkicu uskoro će vidjeti ponosni otac, posinak Lepe Brene Filip Živojinović. No nema sumnje da se njenom rođenju najviše raduje stariji brat Aleksandar (6).
Iako se spekuliralo da će Aleksandra i Filip kćeri dati ime Aleksandra, to se ipak nije dogodilo.
Za djevojčicu su odabrali originalno ime Aria.
Prijović je u prosincu 2023. rasprodala pet uzastopnih koncerata u Areni Zagreb.
