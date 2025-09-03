Obavijesti

Show

Komentari 22
VESELJE KOD BRENE

Aleksandra Prijović rodila je curicu, dali su joj rijetko ime

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Aleksandra Prijović rodila je curicu, dali su joj rijetko ime
4
Foto: Antonio Ahel

Iako se spekuliralo da će Aleksandra i Filip kćeri dati ime Aleksandra, to se ipak nije dogodilo...

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) rodila je drugo dijete, piše srpski Hello. Na svijet je donijela djevojčicu. Ovo je nakon dugo godina prva kći u obitelji Živojinović, pa je samim time, kako navode, bila željno iščekivana.

UVJETI SU STROGI E ovo se zove posao iz snova! Aleksandra Prijović traži dadilju za djecu, nudi odličnu plaću...
E ovo se zove posao iz snova! Aleksandra Prijović traži dadilju za djecu, nudi odličnu plaću...

Aleksandra je nakon poroda prebačena u apartman, a svoju kćerkicu uskoro će vidjeti ponosni otac, posinak Lepe Brene Filip Živojinović. No nema sumnje da se njenom rođenju najviše raduje stariji brat Aleksandar (6).

Beograd: Pjevačica Anastasija Ražnatović proslavila 24. rođendan u restoranu Nota
Foto: Antonio Ahel

Iako se spekuliralo da će Aleksandra i Filip kćeri dati ime Aleksandra, to se ipak nije dogodilo.

Za djevojčicu su odabrali originalno ime Aria. 

Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em
Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em | Foto: M. M./PIXSELL

Prijović je u prosincu 2023. rasprodala pet uzastopnih koncerata u Areni Zagreb. 

Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em
Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em | Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...

Aleksandra Grdić (44), bivša manekenka i Miss Hrvatske, nekad je redovito punila modne piste i naslovnice. Bila je svuda - na revijama, u medijima, na eventima. No u jednom trenutku potpuno se povukla iz javnosti i okrenula mirnijem životu... Danas slavi 44. rođendan, a povodom toga ponovno je privukla pažnju javnosti
Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili
TUŽNE SUDBINE

Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili

Kandidati Neven, Danijel, Damir i Vanja, unatoč velikim rezultatima u showu 'Život na vagi', nažalost više nisu među nama
VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...
Natjecao se u Supertalentu

VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...

Natjecatelj showa "Supertalent", Justus Reid, Svoj pothvat preuređenja u prostor koji bi mogao funkcionirati kao stambeni objavljuje na društvenim mrežama. Sada se vidi da njegova kuća u Hrvatskoj ozbiljno napreduje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025