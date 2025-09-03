Aleksandra Prijović rodila je curicu, dali su joj rijetko ime

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) rodila je drugo dijete, piše srpski Hello. Na svijet je donijela djevojčicu. Ovo je nakon dugo godina prva kći u obitelji Živojinović, pa je samim time, kako navode, bila željno iščekivana.

Aleksandra je nakon poroda prebačena u apartman, a svoju kćerkicu uskoro će vidjeti ponosni otac, posinak Lepe Brene Filip Živojinović. No nema sumnje da se njenom rođenju najviše raduje stariji brat Aleksandar (6).

Foto: Antonio Ahel

Iako se spekuliralo da će Aleksandra i Filip kćeri dati ime Aleksandra, to se ipak nije dogodilo.

Za djevojčicu su odabrali originalno ime Aria.

Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em | Foto: M. M./PIXSELL

Prijović je u prosincu 2023. rasprodala pet uzastopnih koncerata u Areni Zagreb.

Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em | Foto: Antonio Ahel/PIXSELL