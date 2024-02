Alen Đuras stiže na Doru, bio je i na 'Voiceu': Mentora Jacquesa Houdeka uvijek pitam za savjet

Bliži se Dora, a 24 pjevača, pjevačice i benda spremaju se za pokušaj ostvarenja plasmana na najveće glazbeno natjecanje u Europi - Eurosong. Među tim izvođačima našao se i Alen Đuras, pjevač koji je najbolje poznat gledateljima showa "The Voice".

Obožavateljima se njegova pjesma svidjela, nekoliko njih u komentarima je istaknulo da je bila ugodno iznenađenje, opisali su je "pitkom" i "ugodnom". Alen i "A Tamburitza Lullaby" trenutno stoje na šestome mjestu prema kladionicama za Eurosong, a poziciju dijele s eugenom i Natalie Balmix. Kako nam otkriva i sam Alen, u pjesmi je htio spojiti tradicionalni zvuk tamburaških žica s modernim ritmom.

- Pjesma je inspirirana istinitom pričom o paru koji je sporazumno prekinuo, ali se prisjeća najljepših zajedničkih trenutaka i nastavljaju čuvati uspomenu na tu ljubav koju su imali. Inspiracija za instrumentalni dio zapravo je hrvatska tambura, koju sve rjeđe imamo priliku čuti. Namjera je bila pokazati da je moguće uklopiti je u modernu pop pjesmu - kaže nam pjevač.

Dori se veseli, a najavio je i da publika može očekivati energičan nastup pun plesa, baš onakav kakav publika Eurosonga voli.

- Očekujem jedno pozitivno iskustvo. Nadam se da će se publika moći povezati s pjesmom, da ću im prenijeti emociju, da ćemo se svi dobro zabaviti i nadam se dobrom plasmanu - kaže Alen.

Mnogi ne znaju da Alenu ovo neće biti prvi odlazak na Eurosong. Godine 2017. bio je u Kijevu, gdje je vokalno pratio kolegu Jacquesa Houdeka.

- Kako mi je Jacques bio mentor u 'The Voiceu', pozvao me da mu pjevam back vokale za nastup i za to sam mu zahvalan. Puno sam naučio iz tog iskustva, iz prve ruke sam vidio što Eurosong iziskuje od izvođača i kako uspješan nastup treba pripremiti te kako on finalno treba izgledati. Raditi sa Jacquesom bilo je fantastično iskustvo - govori Alen.