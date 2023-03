Alen Liverić nakon 'Plesa sa zvijezdama': Nisam pokazao svoj maksimum, bilo je to 40%

To nije moj maksimum koji sam ja dao, moglo se to i bolje izvesti, ali očito me koštalo. Samba je postala mamba i jednostavno sam ispao. Rekao nam je to Alen Liverić (56), koji je u 'Plesu sa zvijezdama', uz mentoricu Elu Romanovu, otplesao svoj posljednji ples u nedjeljnoj epizodi. Nakon glasovanja publike su na dnu ljestvice završili njih dvoje uz sportašicu Anu Zaninović (35) i Marija Ožbolta.