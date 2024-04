Alen nakon 'Braka': 'Nije mi žao što s Anom nije uspjelo. Nisam glumio. Renata? Zbližili smo se'

Bilo mi je žao u tim trenutcima što izlazim iz showa. Koliko god bilo i lijepih i loših strana, ovo je jedno životno iskustvo koje, prilikom odlaska, znaš da završava. Sada kada gledam show na televiziji, nije mi žao. Mislim da je bilo vrijeme da završimo ovu priču jer dalje više ništa ne bi imalo smisla, rekao nam je Alen Vlahović nakon što su on i njegova 'supruga' Ana Jakuš na ceremoniji u 'Braku na prvu' odlučili da odlaze iz showa. Razgovarali smo sada s Alenom, a on nam je otkrio svoje dojmove iz showa.

Ana i Alen od početka showa nisu se slagali. Alen je odmah rekao da ona nije njegov tip, a kasnije joj je zamjerao i ponašanje. Najviše mu je smetalo 'njeno konstantno prekretanje očima'. Nije mu žao, kaže nam, što brak s Anom nije uspio.

- Ne može mi biti žao za nešto što jednostavno ne ide. Od početka sam znao da nije to ono što tražim i što će me ispuniti, prema tome ne mogu ni žaliti za tim. Prilikom izlaska napisao sam na Instagramu i ponovit ću ovdje: Na to imam apsolutno pravo kao i svi drugi ljudi. Nitko vam ne može nametnuti svoju volju ispred vaše vlastite - rekao nam je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: RTL

Alen je mišljenja da se u emisiji trebao ponašati drugačije.

- Ljudi koji to nisu prošli ne razumiju. Koliko god izgledalo sve super, to nije stvarni svijet, nije realna situacija da ste preko noći s nekim u 'braku'. Smatram da sam plovio kroz te nalete Anine negative kako sam mogao i znao, nekad možda bolje, nekad manje. No, sve u svemu, zadovoljan sam jer su ljudi na kraju shvatili kako je to sve izgledalo - objasnio je.

Zbog nekih riječi koje je izgovorio nije ponosan, ali kaže, tu je - gdje je. Ušao je u eksperiment, kaže nam, otvorenog srca.

- Možda me zato u početku to koštalo. Vjerovao sam, a čovjek kad vjeruje, lako se i razočara. Da sam kalkulirao ili glumio (kako to Ana ističe), ne bi imao onakvu reakciju od početka. Danas mogu sigurno stajati iza svojih riječi da spadam u nekolicinu kandidata koji su od početka do kraja bili iskreni - dodao je.

Foto: RTL

Za Anu i sebe i dalje kaže da su dva različita svijeta.

- Doista ne vidim poveznice po kojima su nas stručnjaci spojili. No smatram da je Ana u redu osoba koja mora raditi na sebi - ne zbog drugih, nego zbog sebe. Želim joj svu sreću u životu i da nađe ono što traži - priznao nam je.

Foto: RTL

A jesu li ga neke izjave od drugih kandidata o njemu povrijedile?

- Bile su neke Tiagove rečenice koje nisam ni očekivao ni znao za njih. No, pričali smo, rekao je da mu je žao i da je imao pogrešno mišljenje. Sve smo prošli i sad smo stvarno dobri prijatelji. Komunikacijom se sve može riješiti ako su ljudi normalni - objasnio nam je Alen.

Foto: RTL

Tijekom showa družio se s Renatom, a drugi kandidati primijetili su 'iskrice' između njega i Danijele.

- S Danijelom ih nikad nije bilo. Žao mi je najviše što ljudi uvijek lijepe riječi smatraju flertom, a to definitivno nije tako. Ako ženi daš kompliment jer je doista zgodna, to ne znači da odmah krećeš u 'napad'. Nažalost, živimo u svijetu u kojem je normalnije suditi i pljuvati nego reći lijepu riječ ili pohvalu. To mi baš smeta. A za Renatu mogu reći da smo baš dobri i da nas je show zbližio - rekao je Alen tajanstveno kroz smijeh.