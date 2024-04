Alen nakon izlaska iz 'Braka na prvu': 'Ana je bila ljubomorna na Renatu, stalno neka drama'

Nakon turbulentnih nekoliko tjedana, Ana i Alen odlučili su da izlaze iz 'Braka na prvu'. Par se ne slaže od vjenčanja, a Alen je nakon izlaska otkrio kako se osjeća te progovorio o odnosu s Renatom.

- Ne želim komentirati tuđe postupke i općenito druge ljude, no smatram da Ana mora baš raditi na sebi. Izgled je tu najmanji problem, no njezina negativnost malo je ozbiljnija priča. Iz drame u dramu, iz suza u plač. Ne znam, gledatelji najbolje mogu prosuditi stvari, sve se vidjelo - rekao je Alen za RTL.

Foto: RTL

Otkrio je i u kakvom je odnosu sa svojom 'bivšom suprugom' trenutno.

- Nemamo nikakav odnos. Ne čujemo se. Želim joj svu sreću u daljnjem životu - otkrio je.

Foto: RTL

U emisiji se puno pričalo o njegovom prijateljstvu s Renatom, a mnogi su sumnjali da je prema kandidatkinji gajio simpatije.

- Da, mislim da je Ana bila ljubomorna na Renatu. Iskreno, tijekom snimanja nisam tome pridodao toliku pažnju, no sad gledajući sve epizode, to uvelike shvaćam. Smatram da je Ani tada bilo stalo do mene, i to dosta, te da se zato tako ponašala. Ne može se drugačije opisati to da si gnjevan, ljutit i dramiš. Osoba kojoj nije stalo sigurno ne bi radila ono što je radila Ana - rekao je.