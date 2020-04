Alen: Nisam nigdje pogriješio, s Lidijom neću ostati u kontaktu

Splićanin Alen Topić (43) i Vinkovčanka Lidija Stević (38) napustili su eksperiment 'Brak na prvu', shvativši nakon brojnih svađa da nisu jedno za drugo. Alen, kaže, nije razočaran što je sudjelovao u eksperimentu, ali mu je žao što tamo nije upoznao pravu ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad sam se prijavio u ovaj show, očekivao sam da ću pronaći adekvatnu osobu s kojom ću uspjeti ostvariti kvalitetan odnos, pa makar na kraju sve ostalo na prijateljskoj razini. Nažalost, pokazalo se da s Lidijom ne mogu uspostaviti ni najjednostavniju komunikaciju - otkrio je Alen za RTL nakon što je izašao iz showa.

Foto: RTL

Alen smatra da je glavni problem u njihovom odnosu bio što on nije ispunio Lidijina očekivanja pa ju je to od početka frustriralo.

- Mislim da ja za to nisam bio kriv. Pokušao sam u početku uspostaviti normalan kontakt, ali nikada nisam dobivao pozitivnu povratnu reakciju. Trudio sam se i davao sve od sebe, ali nije išlo. Lidija je konstantno ignorirala svaku moju dobru namjeru, bila je uvijek ljuta pa sam se s vremenom i ja počeo mijenjati na način da sam se prestao toliko truditi oko nje. Jednostavno, njezina je ustrajnost da ne uspijemo bila jača od moje želje da budemo par ili barem prijatelji - kaže Splićanin.

Foto: RTL

On tvrdi kako nije nigdje pogriješio jer je u projekt ušao otvorenog i iskrenog srca te je želio da ga žena s kojom ga eksperti spoje prihvati takvog kakav je.

- Kad bih mogao vratiti vrijeme, izašao bi iz showa nakon medenog mjeseca jer je nakon toga sve krenulo nizbrdo - priča Alen, koji smatra da je u eksperimentu pomaknuo svoje granice izdržljivosti na neugodne situacije i da treba pokazati emocije kakve god bile.

- Bio sam iskren do samog kraja, iako mi je ta iskrenost nanijela više štete nego koristi. Ne znam glumiti i pretvarati se da sam netko drugi samo zato da udovoljim nekome. Mislim da me Lidija nije ni pokušala upoznati, stvorila je svoj subjektivan sud o meni i na taj način mi nije ni dala priliku da joj pokažem koliko vrijedim i što znam. To nije moj problem ni moj gubitak, nego isključivo njezin. Možda će jednog dana i ona biti toga svjesna - govori Alen.

Foto: RTL

S Lidijom, kaže, ne želi i neće ostati u kontaktu jer je ona tijekom njihovog druženja pokazala kakvo mišljenje ima o njemu.

- Osnova svakog odnosa je međusobno poštovanje i uvažavanje, a toga s njezine strane nije bilo. Uvijek ostajem u kontaktu s ljudima koji me cijene, nemaju predrasuda i vide u meni ono dobro i vrijedno što sam spreman dati i pokazati svima koji to zaslužuju - govori sudionik eksperimenta.