Alen Nižetić o Draženu Zečiću: 'Zajedno igramo balun, dobar je igrač, ali ja sam ipak malo bolji'

Tekstopisac i pjevač Alen Nižetić (52) gostovao je na Happy FM-u, pa progovorio o obitelji, karijeri i kolegi Draženu Zečiću (56).

Svoj privatni život je uvijek uspješno skrivao od očiju javnosti, već s 21 godinu je postao otac, obitelj mu je uvijek bila na prvom mjestu, a radi nje je Alen Nižetić napravio i pauzu u karijeri.

- Nije to nikome teško tko to zaista želi. Ovo je moja ljubav, ali neke stvari se moraju presjeći i mora se znati gdje je granica, meni je obitelj uvijek bila najvažnija. Jedina stvar zbog koje mi je možda malo žao je jer sam napravio pauzu od sedam godina, gdje nisam ništa snimao, ništa nisam izdavao, nisam se pojavljivao u medijima. Moj stariji sin je bio u pubertetu, htio sam biti tata, biti kući da ne bi to pošlo nekim krivim putem…te dvije, tri godine koje sam planirao su se protegnule na sedam godina, ali mislim da čovjek ako želi sačuvati može, samo mora poslagati prioritete i odabrati što mu je najvažnije - rekao je glazbenik.

Foto: PROMO

Slušateljima je otkrio i kako nikada neće prežaliti jedan nesuđeni duet.

- Imao sam želju s pokojnim Oliverom snimiti duet, čak smo bili u kontaktu godinu dana prije, imao sam čak i pjesmu, on je rekao da napravim neke preinake, skoro smo se i dogovorili, nažalost eto, život je tako odlučio, to će mi uvijek biti žao dok sam živ. Ostala je spremljena i mislim da je neću nikada snimiti, nema šanse…

Osvrnuo se i na aktualnosti te komentirao susjede koji pune naše najveće dvorane i Arene.

- Ja sam uvijek bio pobornik one da se o ukusima ne raspravlja, ako ljudi to vole zašto ne. Stvarno puniti tako i dvorane i Arene je rijetkost, mislim da se to nikada nije dogodilo na ovim prostorima, ja to ne slušam, ali poštujem to, ljudi to vole i treba ljudima dati što vole i tu je kraj priče.

Foto: PROMO

A onda se vratio malo u prošlost i prisjetio kako je bilo kada je on kretao u samostalne vode.

- Kada sam ja počeo samostalnu karijeru onda smo mi Hrvati jako puno svirali po Sloveniji, onda su slovenski izvođači uvijek na nas, ono što se kaže – puhali, zašto hrvatski izvođači imaju toliko posla u Sloveniji, sada se to isto počelo događati nama, tako da nije to ništa neobično…

S obzirom na to da Happy FM s Draženom Zečićem 26.10. priprema spektakl u Areni, voditelj Elvis Mehičić upitao je Nižetića kakav je Zečić privatno, ali i kao kolega?

- Zeko je prijatelj privatno, a neprijatelj na nogometnom terenu, kada igramo nogomet. Jako puno smo igrali nogomet, Zeko je jedan odličan čovjek, prva liga, kako se kaže – dečko iz susjedstva. On je jedan od rijetkih s estrade s kojim se ja vidim kada mogu, na kavi ili nekom događanju, drago mi je zbog njega i što će napokon napraviti Arenu, ne sumnjam da će biti puna…Dobar je igrač, ali ja sam malo bolji – našalio se Nižetić i najavio kako će do kraja godine izaći njegova nova pjesma – Imam ih puno samo moram odabrati pravu. Mora biti do kraja godine jer mi je izdavač dao ultimatum, inače ću valjda plaćati penale.