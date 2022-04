Alen Vitasović: 'Mislio sam da je kraj, osjećao sam da se gasim'

Konačno sam izašao iz bolnice nakon preboljene korone i osjećam se svakim danom sve jači. Korona me promijenila jer sam shvatio da moram misliti na sebe i sebe staviti na prvo mjesto. Uvijek sam sebi bio zadnji. Nakon izlaska iz bolnice uživam u svakom danu. Idem u šparoge, šetam i veselim se životu. Svašta sam prošao posljednja dva mjeseca i gledao sam smrti u oči. Istina da treba puno strpljenja ali živ sam i to je najvažnije - ispričao je pjevač Alen Vitasović koji je prije nekoliko dana izašao iz pulske bolnice. Borio se s koronavirusom i teškim bronhitisom. U bolnici je bio u nekoliko navrata ukupno dva mjeseca i to zbog nastalih komplikacija.

