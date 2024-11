Alen Vitasović: Postoji rizik da za pola sata počnem piti i bude svašta, ali sad sam u dobroj fazi

Gost emisije 'Nedjeljom u 2' bio je glazbenik Alen Vitasović, liječeni alkoholičar, koji je, kako kaže, sad u dobroj fazi.

- Poznavajući sebe, i iz tuđih iskustva, to je tanka nit... Postoji rizik da za pola sata počnem piti i bude svašta. Meni je ovo kronična bolest koja se može kontrolirati i liječiti na određen način. Ja sam liječeni alkoholičar i ne smijem ništa piti. Ja nikad neću biti izliječen i uvijek postoji opasnost. Užasnut sam, ali taj strah i svjesnost me drže da sam sad u dobrom stanju. No ne mogu obećati nikome da se sutra to neće dogoditi - istaknuo je Vitasović.

storyeditor/2023-02-18/PXL_161220_31181607.jpg | Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

Stanković ga je pitao smeta li mu što njega, Grdovića i Gopca smještaju u grupu ovisnika.

- Mi smo priznali da imamo problem - rekao je Vitasović, te je dodao da na estradi drugi koriste puno gore stvari, ali nije htio imenovati.

Vitasović je alkohol počeo piti u djetinjstvu, kako kaže, takvo je bilo okruženje.

- Ja sam sa sela. Tamo se pilo... Prve svirke, svadbe, a i genetski je tako. Krećeš se u tom društvu, svi piju oko tebe, stalno čuješ kako zvone čaše...

Pripit je snimio i svoj prvi hit 'Ne moren bez nje'.

- Dva sata smo potrošili na nju, bili smo lijepo pripiti, nisam stigli ni gitaru snimiti jer smo išli nazad u bar.

storyeditor/2023-02-18/PXL_161220_31181622.jpg | Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

Prisjetio se i uspjeha na Splitskom festivalu 1995. godine.

- Mislim da sam jedini koji je odnio pobjedu na Splitskom festivalu, a da nisam iz Dalmacije.

No kad je došla popularnost, krenule su traume...

- Iz jednog sela si odjednom u Lisinskom, a to si dosad samo gledao na televiziji. Sva ta putovanja, izgubljene noći, curice koje vrište, sve me to traumatiziralo. Ja sam bio slomljen čovjek. Alkohol je jedina stvar koja te drži na površini jer si ti potpuno bespomoćan bez menadžera... Kad popijete, zaboravite ili ste u blagoj euforiji. Uvijek postoji određena trema pa se ona malo ublaži. Dobiješ snagu i hrabrost, svi te nude pićem, svaki dan si na drugom mjestu, i to se zarola - dodao je.

Foto: SLAVEN BRANISLAV BABIC/PIXSELL/ARHIVA

Kaže da bi pio i da nije glazbenik.

- Sigurno bih pio, možda bi bio puno gori, možda bi bio tužan jer nisam postao muzičar, a to sam u dusi - govori Vitasović

Dotaknuo se i liječenja na otoku Rabu.

- Sad sam u dobroj fazi, bio sam četiri puta na liječenju na Rabu. Nitko me nije nosio tamo mrtvog, jednostavno sam uz par prijatelja i obitelj, odlučio da više neću mučiti sebe i druge. Nakon svakog povratka sam si rekao nikad više, i nadam se stvarno da nikad više.

storyeditor/2023-02-18/PXL_161220_31181612.jpg | Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

Tamo je svakodnevno učio o alkoholizmu, nazvao je to 'bijegom iz džungle', no kako kaže, vani bi izdržao neko vrijeme i onda bi uzeo čašu koja bi ga ponovno vratila na otok. Zbog toga je najviše patila obitelj.

- Najviše je patila moja obitelj, roditelji, žene, a najviše mi je žao moje djece. Trebao sam biti s njima, ali nije me bilo. Pretpostavljam da sam dobar otac, tako mi bar djeca kažu, ali žalim za propuštenim vremenom, sad pokušavam to nadoknaditi.

Foto: PROMO

Tvrdi da je svjestan da će uvijek biti stigmatiziran kao alkoholičar.

- Ja sam javna ličnost, kod mene se to puno više znalo, i ja sam to priznao i uvijek ću biti stigmatiziran kao alkoholičar... Dok neki padaju, ja sam na vrijeme odlučio stati tome.