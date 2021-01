Kantautorica Alex Ognjena (37) poznata je kao žena bez dlake na jeziku. Na društvenim mrežama redovito objavljuje provokativne fotografije, ali i iskreno odgovara na razna pitanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Alex Ognjena u 24 pitanja

Pažnju javnosti privukla je prije nekoliko mjeseci, kada je javno progovorila da je imala aferu s glazbenikom Borisom Rogoznicom (31), dok je on još bio u braku s voditeljicom Doris Pinčić (32). Od tada se mnogo puta pojavila o medijima, a sada je rekla i što njezin sin kaže na to.

- Umire od smijeha zajedno sa mnom. Imamo internu kladionicu tko će objaviti veći 'nonsense'. Svi gubimo - napisala je Alex.

Pratitelji su je upitali što misli o seksu na javnom mjestu, na što je ona odgovorila da je to kažnjivo.

- Pripremi do pet tisuća kuna. Sretno! Ili podijeli kaznu s partnericom. Svatko po 2500 kuna. To se zove ravnopravnost spolova - napisala je Alex, ali rijetko tko je uopće primijetio što je napisala na to pitanje jer je fotografijom u pozadini istaknula atribute.

Objavila je kratki video na kojemu podiže majicu ispod koje nema grudnjak te pokazuje bujne grudi pratiteljima. No ovo nije nikakvo iznenađenje. Alex često s pratiteljima dijeli provokativne fotografije na kojima ističe poprsje ili stražnjicu.