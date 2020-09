Alex Ognjenu prozvao za lažne akcije: 'Pljuješ na moju žrtvu, volonterstvo i blatiš mi ime...'

Gadi mi se što na internetu doslovno svatko može sr**i što hoće i lagati bez posljedica, napisala je pjevačica nakon što ju već mjesecima muškarac 'napada' putem društvenih mreža da laže da je humanitarka

<p>Kantautorica <strong>Alex Ognjena </strong>(36) na društvenim mrežama redovito objavljuje kako sudjeluje u humanitarnim akcijama i pomaže potrebitima, posebice djeci. Nedavno je na Instagramu objavila kako je pomoću pratitelja skupila potrebni pribor za školu, igračke, slatkiše i mnoge druge stvari te odnijela to u dom za djecu u Lipiku. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Alex Ognjena tvrdi da je imala aferu s Borisom Rogoznicom</b></p><p>No, jedan korisnik društvenih mreža napisao je kao Ognjena laže i ne pomaže drugima kao što tvrdi.</p><p>- Kada će mediji istražiti dotičnu Alex i njene humanitarne akcije u kojima je skupljala mobitele, tablete i televizije za dječji dom u Lipiku, a za kojeg smo provjerom ustvrdili da djeca nisu dobila. Dotičnu je moj apel na društvenim mrežama da ljudi paze i ne nasjednu na prevare, kao i provjera i moj razgovor s ravnateljem doma u Lipiku, koji je završio njegovim spuštanjem slušalice, toliko zaboljela da je dotična uz svog odvjetnika poslala mi opomenu pred tužbu ukoliko ne uplatim novac (kakav novac?) i u roku od sedam dana ne izbrišem status (srećom nisam) - napisao je muškarac.</p><p>Na njegove riječi osvrnula se i sama Ognjena. </p><p>- Gadi mi se što na internetu doslovno svatko može sr**i što hoće i lagati bez posljedica - napisala je pjevačica. </p><p>Potom se javila muškarcu koji ju je prozvao i javno je podijelila što mu je napisala.</p><p>- Gospodine, pristojno Vas upozoravam da maknete post u kojem blatite moje ime i volonterstvo kojim se bavim godinama. Ja sam privatna osoba koja je vlastiti novac, vrijeme i prijatelje žrtvovala da bi pomogla onima kojima je najpotrebnije, iako sam sama teško bolesna. O tome je već više puta pisano u novinama i snimane su reportaže u kojima pozivam ljude da ili doniraju (nikada novac) ili da se i oni aktiviraju i pomognu koliko mogu - ne meni nego da kao i ja naprave nešto da pomognu drugima. Vi pljujete na svu moju žrtvu, trud i ljubav koju posvećujem djeci Hrvatske bez adekvatne roditeljske skrbi - napisala mu je Ognjena te nastavila: </p><p>- Ja Vas moram upozoriti da time usput činite kazneno djelo protiv ugleda i časti, Kaznenog zakona 125/11, 144/12 temeljem kojeg ću biti primorana djelovati. Ukoliko se ne ispričate i ne maknete post u kojem me, između ostaloga, nazivate kradljivicom i rušite ugled koji gradim godinama - budite spremni na tužbu. Nadam se da ćete imati dovoljno razuma učiniti stvar koja je na obostranu korist. Lijep pozdrav - napisala je. </p><p>Objave muškarca, za kojeg Ognjena tvrdi da blati njeno ime, datiraju još iz ožujka i kolovoza. Glazbenica je, također, prije nekoliko dana objavila i tekst posvećen mržnji na društvenim mrežama.</p><p>- Mogu pisati ružno o meni. Navikla sam da me mrze - kaže Ognjena. </p>